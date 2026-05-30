Pevačica Maja Nikolić poznata je kao neko ko je hrabar, otresit i bez dlake na jeziku. Vešto krije svoju emotivnu stranu, te momente kada je ranjiva čuva van očiju javnosti. Međutim, jedna tema je uspela i nju da rasplače.

Maja Nikolić je govorila o svojim sinovima Novaku i Lazaru, ali i finansijama.

- Ne spadam u ekipu koja ima novca, ja svoj stan i dan danas plaćam na kredit i izdržavam dva sina bez alimentacije i ponosna sam na sve to. I nikad nisam imala sponzora i na to sam jako ponosna. Volim da radim i vredna sam. Ono što sama platim mi je bolje, znam da mi niko neće tražiti kontrauslugu – rekla je Maja Nikolić, a potom se osvrnula na svoj emotivni status:

– Sama sam već skoro tri i po godine, ali sam emotivno ispunjena i zadovoljna jer imam platonsku ljubav. Udala bih se ponovo sigurno, neće sigurno ostati platonska ljubav. Prosto čekam da vidim sve mane do kraja.

Tokom razgovora pevačica nije mogla da sakrije emocije, pa se u jednom trenutku i rasplakala prisetivši se nekih lepših vremena i ljudi koji su obeležili njen život.

– Velika mi je čast da sam u životu mogla da odrastam uz prave ljude. Veruj mi, evo rastužila sam se. Volela bih da opet dođe ono staro vreme, ako me razumeš – rekla je sa knedlom u grlu i u suzama.

Maja Nikolić srećna žena

"Bivšem sam skakala po automobilu iz osvete"

Maja Nikolić poznata je kao neko ko nema zadrške, a njen život prepun je anegdota. Ona se zbog ljubavi preselila u Ameriku gde je rodila sina Lazara, a kaže da ju je ta odluka puno koštala.

Maja je priznala da joj je Amerika sve upropastila, ali da se ne kaje za odluku koju je donela.

-Amerika nam je sve upropastila i meni u životu i državi. Sve smo doživeli od njih i bombardovanje i pevanje na mostovima… Ali ne žalim, zbog ljubavi sam pravila najviše grešaka u životu ali ne mogu da kažem ni da je greška, jer je u tom trenutku za mene to bilo najbolje. Moja deca su prelepa jer su rođena iz ljubavi – istakla je Maja koja je pesmu "Ubile me Dragane" posvetila partneru, a potom je snimila spot ispred njegovog lokala i skakala mu po automobilu.

- To je bilo na snimanju spota u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali nisam pomahnitalo skakala po autu, zapravo sam skakala po jednom oldtajmeru. Ja sam to smislila kao osvetu jer moj partner nije došao na neki moj nastup i ja lepo snimim pesmu sa njegovim imenom i pustim u etar. Ali ono što je interesantno je što ga niko nije znao po imenu Dragan, jer mu je to bilo tajno, kršteno ime i od tog dana do dana današnjeg svi ga zovu Dragan. Uvek smislim osvetu koja je slatka, ali malo ti promeni sistem života - ispričala je Maja jednom prilikom u emisiji „Zvezde Granda Specijal“.

