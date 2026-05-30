Pop diva Jelena Karleuša ponovo je privukla pažnju javnosti objavom na društvenoj mreži X, u kojoj je iznela kritički stav o političkom angažmanu pojedinih glumaca.

Poznata po tome da otvoreno komentariše društvene i političke teme, Karleuša je ovog puta kritikovala deo glumačke scene, ocenjujući da pojedini umetnici prelaze granicu između javnog delovanja i političkog aktivizma, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Prezirem glumce i njihov 'mi elita, a vi go*na' politički kvaziaktivizam! Biti zabavljač podrazumeva da na mestima gde te plaćaju da zabavljaš ne deliš narod na ove i one. Uvek sam prezirala taj ničim izazvani snobizam u telima utripovanih luzera", napisala je Karleuša.

Oglasila se u vezi Duškove nove devojke

Podsetimo, u javnosti je odjeknula vest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je on i potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. U pitanju je javnosti nepoznata Nora, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Nakon vesti da je Duško u novoj vezi, Jelena Karleuša se pojavila na snimanju Pinkovih zvezda. Kako je to goruća tema, Jelenu su novinari odmah upitali za to, a ona je bila izričita:

- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem.

Ipak, na insistiranje novinara da ipak da svoj komentar o Duškovoj vezi, ona je rekla:

- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene. Imate njegov telefon.

Priznao sve

Podsetimo, Duško se kratko oglasio za Direktno.rs i potvrdio informacije da je srećan u ljubavi, ali nije želeo da otkriva detalje o svom odnosu s Norom.

- Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - izjavio je kratko bivši fudbaler.

Nakon turbulentnog perioda i brojnih medijskih napisa koji su pratili njegov privatni život posle razvoda od Jelene, čini se da je Duško pronašao mir i stabilnost jer je Nora prva devojka s kojom se pojavio u javnosti posle završetka braka. Oni koji ga viđaju poslednjih meseci kažu da nikad nije delovao opuštenije i zadovoljnije.

Da li će njihova ljubav opstati, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - gde su Duško Tošić i žene, tu je uvek turbulentno.