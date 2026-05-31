Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović napravila je lapsus tokom razgovora sa novinarima na aerodromu po povratku sa koncerta u Temišvaru, a njen odgovor ubrzo je postao tema na društvenim mrežama.

Novinari su podsetili pevačicu da je na nastupu najavljena kao „balkanska zvezda“, ali da je ona tom prilikom reagovala i ispravila najavu.

Neočekivano

- Najavili su vas kao balkansku zvezdu na bini, a vi ste ih ispravili i rekli da ste srpska pevačica - konstatovala je novinarka.

Ceca je potom odgovorila:

-Pa to je istina. Ja dolazim iz Srbije, ne dolazim sa Balkana. Ja sam srpska pevačica i zauvek ću biti srpska pevačica - stala je iza svojih reči.

Video sa ovom izjavom ubrzo je podeljen na društvenoj mreži Iks, gde je izazvao brojne reakcije korisnika.

U brzini se izlanula

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović napravila grešku Foto: X printscreen

Među prvima se oglasila Jelena Karleuša.

- Žena peva na romskom vašaru u Rumuniji, sa ringišpilom i sličnim sadržajima, a traži od novinara da objavljuju laži. Objašnjavanje geografskih pojmova takvim ljudima isto je što i majmunu dati iPhone - napisala je Jelena, koja je Cecina ljuta protivnica godinama.

Ubrzo su usledili i brojni komentari korisnika društvenih mreža.

- Sve mogu da razumem, ali ovaj nivo neznanja mi je neshvatljiv. Tužno je što ne zna da Srbija pripada Balkanu- glasio je jedan od komentara.

Nizale su se i druge reakcije.

-Kako da zna kada je to gradivo preskočila dok je bežala u Švajcarsku- napisao je jedan korisnik.

Uvek u žiži

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović u centru pažnje Foto: Instagram/adoresvetlana, Damir Dervišagić, Kurir

Greška

Drugi su pokušali da objasne zbog čega je došlo do sporne izjave.

-To je rekla na nastupu jer bi bilo sasvim logično da joj se u Rumuniji obrate na engleskom jeziku, ali ga očigledno ne zna dovoljno dobro, pa je zato okrenula priču na to da je srpska pevačica- ocenio je jedan korisnik mreže Iks.

Sporna izjava nastavila je da izaziva polemike na društvenim mrežama, gde su se korisnici podelili između onih koji smatraju da je reč o lapsusu i onih koji veruju da je pevačica ozbiljno mislila ono što je rekla.