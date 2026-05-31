"OVAJ NIVO NEZNANJA MI JE NESHVATLJIV" Ceca izmestila Srbiju van Balkana, mreže se usijale od komentara: Reagovala i Jelena Karleuša
Svetlana Ceca Ražnatović napravila je lapsus tokom razgovora sa novinarima na aerodromu po povratku sa koncerta u Temišvaru, a njen odgovor ubrzo je postao tema na društvenim mrežama.
Novinari su podsetili pevačicu da je na nastupu najavljena kao „balkanska zvezda“, ali da je ona tom prilikom reagovala i ispravila najavu.
Neočekivano
- Najavili su vas kao balkansku zvezdu na bini, a vi ste ih ispravili i rekli da ste srpska pevačica - konstatovala je novinarka.
Ceca je potom odgovorila:
-Pa to je istina. Ja dolazim iz Srbije, ne dolazim sa Balkana. Ja sam srpska pevačica i zauvek ću biti srpska pevačica - stala je iza svojih reči.
Video sa ovom izjavom ubrzo je podeljen na društvenoj mreži Iks, gde je izazvao brojne reakcije korisnika.
U brzini se izlanula
Među prvima se oglasila Jelena Karleuša.
- Žena peva na romskom vašaru u Rumuniji, sa ringišpilom i sličnim sadržajima, a traži od novinara da objavljuju laži. Objašnjavanje geografskih pojmova takvim ljudima isto je što i majmunu dati iPhone - napisala je Jelena, koja je Cecina ljuta protivnica godinama.
Ubrzo su usledili i brojni komentari korisnika društvenih mreža.
- Sve mogu da razumem, ali ovaj nivo neznanja mi je neshvatljiv. Tužno je što ne zna da Srbija pripada Balkanu- glasio je jedan od komentara.
Nizale su se i druge reakcije.
-Kako da zna kada je to gradivo preskočila dok je bežala u Švajcarsku- napisao je jedan korisnik.
Uvek u žiži
Greška
Drugi su pokušali da objasne zbog čega je došlo do sporne izjave.
-To je rekla na nastupu jer bi bilo sasvim logično da joj se u Rumuniji obrate na engleskom jeziku, ali ga očigledno ne zna dovoljno dobro, pa je zato okrenula priču na to da je srpska pevačica- ocenio je jedan korisnik mreže Iks.
Sporna izjava nastavila je da izaziva polemike na društvenim mrežama, gde su se korisnici podelili između onih koji smatraju da je reč o lapsusu i onih koji veruju da je pevačica ozbiljno mislila ono što je rekla.