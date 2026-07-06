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Poznata učesnica rijaliti programa, Hrvatica Laura Prgomet uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku.

Napravila haos

U večernjim satima u jednom kafiću u Dubrovniku dogodio se incident u kojem je jedna ženska osoba lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Incident se dogodio nešto posle 20.30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Kako detaljnije navodi Dubrovački dnevnik, Laura Prgomet je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela da pravi haos i lomi inventar.

Ona je odmah i sprovedena u policijske prostorije.

Foto: printscreen/RTL HR

Kako priča svedok, gosti koji su se zatekli tu, nisu se ugodno osećali i mnogi su odlučili da napuste lokal, kako bi što pre izbegli veći incident. Policija je ostala skoro do 2 po ponoći, a kafić je pretrpeo štetu ne samo zbog polomljenih čaša, nego i zbog gostiju koji su u žurbi otišli bez da su platili piće!

Izdvojila se po bombastičnom izgledu

Javnost u Srbiji je upoznala Lauru Prgomet kao učesnicu rijaliti programa "Gospodin Savršeni" u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca. Laura se odmah izdvojila po bombastičnom izgledu, ali i humoru, a jedna njena rečenica bila je dovoljna da je region zapamti.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Naime, kada je bila na dejtu sa jednim "savršenim", Šimetom Elezom, Laura je insistirala na tome da joj kaže kada je rođen da bi ona izračunala da li su "srodne duše" prema horoskopu. Šime to nije želeo da otkrije, a scena je postala viralna na Tiktoku. Iako je Laura ispala iz takmičenja, te je Šime na kraju izabrao drugu devojku po imenu Vanja, hrvatski mediji su ubrzo preneli da su po završetku emisije Laura i Šime ipak završili zajedno, što su potom i sami potvrdili.

kurir/telegraf