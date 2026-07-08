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Bivša učesnica rijalitija "Gospodin savršeni", Laura Prgomet, uhapšena je u Dubrovniku nakon javnog skandala koji je napravila.

Šira javnost Lauru je upoznala prilikom učešća u poznatom rijalitiju u kojem se žene takmiče za naklonost dva muškarca.

Horoskop presudan

Naime, kada je bila na dejtu sa jednim "savršenim", Šimetom Elezom, Laura je insistirala na tome da joj kaže kada je rođen da bi ona izračunala da li su "srodne duše" prema horoskopu. Šime to nije želeo da otkrije, a scena je postala viralna na Tiktoku. Iako je Laura ispala iz takmičenja, te je Šime na kraju izabrao drugu devojku po imenu Vanja, hrvatski mediji su ubrzo preneli da su po završetku emisije Laura i Šime ipak završili zajedno, što su potom i sami potvrdili.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Gospodin savršeni bio sa pevačicom

Šime Elez do nedavno je bio u ljubavnoj vezi sa najbogatijom pevačicom na Balkanu, Majom Šuput.

Iako je 19 godina mlađi od nje, razlika u godinama nije bila prepreka da se upuste u romansu.

1/5 Vidi galeriju Maja Šuput s novim dečkom Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Ljubavni par bio je uhvaćen na luksuznoj jahti nedaleko od Brača.

- Ležali su i uživali na suncu. Maja je ležala na njemu, ljubili su se i mazili bez obzira na znatiželjne poglede. U jednom trenutku ustala je, otišla po voće i vratila se sa zdelicom koju je pažljivo donela Šimi - ispričala je tada žena koja se zatekla u blizini i koji je hrvatskim medijima dostavio fotografije.

Pevačica je nešto kasnije obelodanila vezu sa Elezom, te je na društvenim mrežama redovno objavljivala zajedničke fotografije.

1/10 Vidi galeriju Maja Šuput danas Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

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Maja o ljubavi sa Šimetom

- On je pravi Dalmatinac, klasični prototip, a ja sam tipična Zagrepčanka. On je zabavan i opušten, a to jednoj ženi u mojim godinama, koja je umorna od posla i svega, stvarno treba. Ta lakoća života, ta naša energija – možemo se sve dogovoriti, peva od jutra do mraka. Kad je tako opušteno, shvatiš da život može biti jednostavan, da dan može početi s pesmom, smehom i bez stalnog pritiska - govorila je tada Maja za Dnevnik.hr.

Krah veze

Iako je sve izgledalo idilično, Maja je nakon nekoliko meseci priznala da je ljubavi došao kraj.

- Moram priznati da ne znam da li je ispratio nastup jer već neko vreme svako živi svoju realnost. Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vreme približili ovom drugom delu - rekla je ona, a prenosio Blic.

Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Laura napravila haos

U večernjim satima u jednom kafiću u Dubrovniku dogodio se incident u kojem je jedna ženska osoba lomila stvari, objavio je Dubrovački dnevnik.

Incident se dogodio nešto posle 20.30 sati. Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su priveli žensku osobu koja je, prema dojavi, narušavala javni red i mir u ugostiteljskom objektu.

Kako detaljnije navodi Dubrovački dnevnik, Laura Prgomet je ušla u caffe bar u Lapadskim dvorima i počela da pravi haos i lomi inventar.

Ona je odmah i sprovedena u policijske prostorije. Kako priča svedok, gosti koji su se zatekli tu, nisu se ugodno osećali i mnogi su odlučili da napuste lokal, kako bi što pre izbegli veći incident. Policija je ostala skoro do 2 po ponoći, a kafić je pretrpeo štetu ne samo zbog polomljenih čaša, nego i zbog gostiju koji su u žurbi otišli bez da su platili piće.