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Edita Aradinović uživa u najlepšem životnom periodu i sa nestrpljenjem iščekuje dolazak svoje bebe. Pevačica broji sitno do porođaja, a svaki slobodan trenutak koristi za odmor i uživanje.

Najlepši momenti

Da se oseća odlično pokazala je i na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju nastalu u prirodi. Pozirajući u opuštenom izdanju, Edita je ponosno pokazala trudnički stomak, dok osmeh na njenom licu govori više od hiljadu reči.

Život je lep

1/5 Vidi galeriju Pevačica lepa i srećna Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Pokazala kako uživa

Njena objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratilaca, koji su je obasuli komplimentima i lepim željama pred porođaj. Mnogi su istakli da blista i da nikada nije izgledala srećnije.

Iako se u poslednje vreme povukla iz javnosti kako bi se posvetila sebi i trudnoći, Edita povremeno obraduje fanove novim fotografijama i tako sa njima podeli delić svoje svakodnevice.

Sudeći po poslednjoj objavi, pevačica maksimalno uživa u miru, prirodi i iščekivanju jednog od najvažnijih trenutaka u svom životu dolaska naslednice.

Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.