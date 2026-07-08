SVE JE SPREMNO ZA DOLAZAK NASLEDNICE! Edita uživa u devetom mesecu trudnoće: Broji sitno do porođaja, a najnovijom fotografijom oduševila sve
Edita Aradinović uživa u najlepšem životnom periodu i sa nestrpljenjem iščekuje dolazak svoje bebe. Pevačica broji sitno do porođaja, a svaki slobodan trenutak koristi za odmor i uživanje.
Najlepši momenti
Da se oseća odlično pokazala je i na društvenim mrežama, gde je objavila fotografiju nastalu u prirodi. Pozirajući u opuštenom izdanju, Edita je ponosno pokazala trudnički stomak, dok osmeh na njenom licu govori više od hiljadu reči.
Život je lep
Pokazala kako uživa
Njena objava izazvala je brojne pozitivne reakcije pratilaca, koji su je obasuli komplimentima i lepim željama pred porođaj. Mnogi su istakli da blista i da nikada nije izgledala srećnije.
Iako se u poslednje vreme povukla iz javnosti kako bi se posvetila sebi i trudnoći, Edita povremeno obraduje fanove novim fotografijama i tako sa njima podeli delić svoje svakodnevice.
Sudeći po poslednjoj objavi, pevačica maksimalno uživa u miru, prirodi i iščekivanju jednog od najvažnijih trenutaka u svom životu dolaska naslednice.
Podsetimo, Edita se tokom drugog stanja upustila u izgradnju kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.
Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.
Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.
O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:
- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.