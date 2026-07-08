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Hrvatski pevač Miro Ungar (88) ne odvaja se od svoje 42 godine mlađe supruge Sare. Kada su se venčali, bili su na meti kritika zbog razlike u godinama i mnogi su verovali da taj brak neće dugo izdržati, ali su dokazali da su godine samo broj jer su zajedno više od 20 godina.

Njihova ljubav bila je, govorio je, na prvi pogled.

- Niko nije verovao da će biti tako, mislili su da je to moj flert koji će brzo proći. Iako je razlika među godinama velika, imamo lep brak i jako sam srećan zbog toga - ispričao je Ungar svojevremeno.

Sara mu je četvrta supruga. Venčali su se kad je imao 71, a ona 29. Upoznali su se u Istri, a venčali na Havajima na vrlo jednostavnoj ceremoniji dok su oko vrata nosili venčiće od cveća.

- Ona me pomlađuje svojom energijom, kulturom i mentalitetom, ali ja sam taj koji je aktivniji, ja podstičem na kretanje. Tako da smo, bez obzira na godine, na istoj talasnoj dužini - rekao je jednom prilikom Miro, koji godinama u džez-klubu uspešno spaja kabare i džez tačke. I u tome mu, otkrio je, pomaže njegova voljena Sara. Zove je svojom levom i desnom rukom.

1/6 Vidi galeriju Miro Ungar Foto: Pritnscreen/Instagram

Danas, u svojoj devetoj deceniji, Ungar je izuzetno aktivan i uspešno vodi džez-klub gde spaja kabare i džez nastupe.

U tom poslovnom poduhvatu najveći oslonac mu je upravo Sara, koju pevač sa ponosom naziva svojom „levom i desnom rukom“. Tajnu njihovog uspešnog odnosa pevač objašnjava savršenim međusobnim dopunjavanjem:

- Ona me podmlađuje svojom energijom, kulturom i mentalitetom, ali ja sam taj koji je aktivniji, ja podstičem na kretanje. Tako da smo, bez obzira na godine, na istoj talasnoj dužini - istakao je Miro.

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