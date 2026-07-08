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Muška prostitucija, po svemu sudeći, sve više uzima maha. Brat jedne poznate starlete čije ime i prezime je poznato našoj redakciji, a koja se proslavila u rijaliti šou programu se odselio iz Srbije i pruža seksulane usluge preko sajta za odrasle u inostranstvu. Našoj redakciji se javio blizak prijatelj njegove sestre i dostavio nam link kao dokaz, a na kojem se jasno vide fotografije i emotivne usluge koje taj muškarac pruža za novac.

Sve otkrio

- To vam je rođeni brat starlete koja se posle rijalitija povukla iz javnosti. On je pre nekoliko godina otišao iz Srbije i vodi drugačiji život, zapravo onaj kakav je odudevek želeo. Bavi se prostitucijom. Kada uđete na taj sajt možete da vidite njegove fotografije i detalje usluga koje pruža. U Srbiji on priča kako teško i naporno radi u inostranstvu, ali kao i mnogi krije pravi posao koji mu donosi zaradu. Mnogi rade isto što i on, samo što je on sad počeo da se javno reklamira-priča naš izvor.

Nova afera

1/3 Vidi galeriju Sve više muškaraca prodaje telo za novac Foto: Kurir Ilustracija, Shutterstock, Profimedia

Stručnjaci ukazuju da su platforme za odrasle i specijalizovani sajtovi omogućili lakše oglašavanje, zbog čega je i muška prostitucija postala vidljivija nego ranije. Na pojedinim platformama mogu se pronaći profili muškaraca koji nude različite vrste usluga uz novčanu naknadu. Oglasi često sadrže fotografije, opis usluga i način ostvarivanja kontakta, dok pojedini nude i komunikaciju putem video-poziva ili razmenu eksplicitnog sadržaja.

Oglasila se struka

Sociolozi smatraju da su ekonomski razlozi, mogućnost zarade u inostranstvu i razvoj digitalnih platformi među faktorima koji utiču na rast ovakvog načina oglašavanja. Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da internet nosi i rizike, uključujući zloupotrebu fotografija, lažne profile, prevare i narušavanje privatnosti.

Pravnici podsećaju da se propisi koji regulišu prostituciju i pružanje seksualnih usluga razlikuju od države do države, zbog čega je važno upoznati se sa lokalnim zakonima. Takođe ističu da svaku tvrdnju o identitetu osobe koja se pojavljuje na ovakvim platformama treba pažljivo proveriti, jer fotografije i podaci mogu biti zloupotrebljeni ili objavljeni bez znanja osobe na koju se odnose.