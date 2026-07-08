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Malo ko zna da jedan od najvećih pevača na ovim prostorima Zdravko Čolić potiče iz porodice hercegovačkih knezova. U selu Vlahovići, pored Ljubinja, i danas stoji stara porodična kuća, a na njoj vrata koja je njegov pradeda svojevremeno pronašao i vratio nakon što su bila odnesena.

- Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade, otac pevača Zdravka Čolića. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od poslednjeg kneza iz sela, Čolići su bili kneževi (upravljali selom, p.a). Knezovi su bili, gde su bili Turci. Ulazilo se sa gornje strane, dole je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio zadnji knez Čolića, to je Zdravkov pradeda. Čola ti ovde nije rođen, on je jednom došao, bio pre deset godina s bratom. Deda mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Po meni, nisam ni siguran da Zdravko veruje da je odavde - kroz osmeh priča Milivoje.

1/12 Vidi galeriju KURIR U VLAHOVIĆIMA: Zdravko Čolić potiče od KNEZOVA! Pradeda mu je bio knez Šćepan za vreme osmanlija! OVDE JE ŽIVELA LOZA ČOLIĆA Foto: Kurir/Danijela Vujsić

- Iz te kuće, tu je knez stolovao, pobegli su svi Čolići naši, bežali ljudi, i ne samo Čolići, nego svi iz sela od Turaka u Crnu Goru. Kada su se vratili, nama vrata na polači, po starinski su tako zvali kuću. Prepoznali su ih u Bitulji Donjoj, Turci odneli, to su muslimanska sela do Stoca, oni otišli, skinuli ta vrata i vratili ih - ispričao je Milivoje, ponosan na svoje Čoliće.

Ta vrata koju su Turci odneli i dan danas stoje na kući, koja je, nažalost, orinula i zarasla u korov i preti da se uruši.

Loza Zdravka Čolića

Kuća u kojoj je rođen knez Šćepan i u kojoj su knezovali Čolići pripala je prvo Zdravkovom dedi Dušanu, a onda njegovom ocu Vladi, a sad kuća, kako kaže Popara, pripada Zdravku i njegovom bratu Draganu.