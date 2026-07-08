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Čuveni doajen narodne muzike i jedan od osnivača legendarnog dueta "Braća Bajić", Andrija Bajić, preminuo je juče, 7. jula, na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) usled teške bolesti.

Iako se lavovski borio nakon što je doživeo moždani udar, lekari, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.

Ipak, umetnik je i tokom poslednjih dana bio predan muzici i stvaranju najlepših stihova, te je tako zamolio Malu Canu da objavi to delo šta god se bude desilo sa njim, što je ona i uradila.

Andrija je za ovu numeru otpevao prateće vokale i uradio je muziku, a pesma nosi naziv "Hej orlovi". Pesma pruža emitovnu notu čitavoj priči obzirom da je ovo poslednji put da je Andrija nešto snimio.

Trnovit put od siromaštva do milionskih tiraža

Andrija je sa svojim bratom Tomislavom rođen i odrastao u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj nadničarskoj porodici Lazara Bajića i Mileve Jevtić, gde je odrastalo sedmoro dece. Ljubav prema narodnoj muzici braća su razvila još u ranom detinjstvu svirajući frulu. Tokom karijere duge pet decenija, nametnuli su se kao kompletni umetnici – kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti i vokalni solisti koji su stvarali u duhu izvornog srpskog melosa.

Malo je poznato da su upravo oni stvorili pesme koje se danas u narodu smatraju izvornim i tradicionalnim, poput numere „Nad izvorom vrba se nadnela“, koja je proslavila Silvanu Armenulić, i čuvenog „Kolubarskog veza“, našeg najpoznatijeg kola. Tokom 50 godina rada izdali su čak 43 singl ploče i 28 long plej albuma. Bili su i prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagrade „Zlatna ptica“ za preko milion prodatih ploča samo jednog singla. Takođe, snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio-Beograda, dok je Tomislav SANU-u ustupio preko 2.000 narodnih reči i izraza koje je godinama sakupljao.

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

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