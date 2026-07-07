Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Milica Dugalić je dobro poznata po svom oštrom jeziku. Ona nije štedela reči za aktuelne rijaliti takmičare, a otkrila nam je i da li bio ponovo ušla u ovaj format.

Kako kaže, Milica Dugalić, ne libi se ulaska u “Elitu” ali ima uslov.

1/4 Vidi galeriju Milica Dugalić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Verujte mi ja bih ponovo ušla u rijaliti, ali kada bi to bio rijaliti program poznatih ličnosti. Ovo je meni sada najniži nivo neobrazovanih ljudi, kupleraja, žene, muškarci koji nemaju u sebi trunke vaspitanja, koji nemaju svoje domaće kućno vaspitanje, nemaju obrazovanje, koji ne znaju da se izražavaju, koji su glavni gradovi država, ništa ne znaju, ali zato znaju koliko košta puder, gde se kupuje original, gde se kupuje fejk, ko se muva sa kim. Situacija unutra vrlo opasna i vrlo zategnuta po psihu čoveka koji je labilan. Zato što nemaš gde da se skloniš, nemaš gde da se sakriješ jer si svestan tih 380 kamera - rekla je ona i dodala:

- Ja nisam od onih koji su trošadžije, koji pate od besnih automobila, moj suprug i ja živimo veoma skromno. S obzirom na to da ja nedeljno zarađujem svoje tri penzije, ja bih zbog novca ušla ali i da mi se dozvoli da iznesem svoje mišljenje i stav.

Milica je otvoreno prokomentarisala i učešće Stanije Dobrojević u rijaliti, njen odnos sa Asminom Durdžićem, ali i Maju Marinković.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- Stanija je proračunata. Ona je svoj život trasirala, da bi što više zaradila i imala. Ona mnogo vodi računa o sebi i o svom fizičkom izgledu, o svom održavanju. Ona ne bi dozvolila da bude cica buca kao ja. Ona ne može da bude svoja sebi zbog toga što masu stvari nije završila, ali je materijalno mnogo toga stekla. Njeni preobražaji fizički nisu bili drastični kada je plastična hirurgija u pitanju, ali je ona fizičkim iscrpljivanjem i velikim radom od 8 do 12 sati je u teretani. Ona je održavala svoju fenomenalnu liniju, jačala mišiće, negovala svoju kožu i zadržala lepotu koju je imala pre 25 godina. I ja joj čestitam na tome i zato je ona “broj jedan”. Ona ima 2.300.000 pratilaca na Instagramu, plus Onlifens na kojem zarađuje i te kako jer, pobogu, pa ona je bila zečica kod Hauarda Hjuza i nije ni čudo jer ima šta i da pokaže. Nikada nije bila gola, ali kao da je bila gola. I onda je ona bila uzor mnogim devojkama u Srbiji koje su htele na lak način da zarade novac, da budu popularne kao Stanija. Stanija jeste popularna i odatle ovoliko pratilaca. Ono što ja pozdravljam kod nje je to što nije stala na tome, prodavaću svoje telo, nego je počela sa svojim brendom koji se koristi u teretanama. Što se njenog emotivnog stanja tiče, njeno emotivno stanje je uvek bilo diskutabilno. I uvek smo se pitali ko su ti muškarci koji se lepe za Staniju. Pa svi bi se lepili za Staniju da se ne eksponira tako kako se eksponira - rekla je ona i dodala:

- Ono što ona kaže: “Ja sam završila Državni ekonomski fakultet.” Jesi devojko završila si državni Ekonomski fakultet. Kaže: “Ja živim u Americi.” Jeste devojko, živiš u Americi. Istina je, ali daj progovori engleski da ja čujem kako ti kao Srpkinja govoriš engleski. Ona mu dođe kao mutava plovka. U kompletnoj priči mene potpuno čudi neko ko se nikada nije toliko nisko spustio i izražavao. A to je Aneli. To je majka Asminovog deteta. Evo desilo se i nekadašnjoj pobednici da je u drugom stanju i da sada čeka bebu umesto da čeka krunu. Ona čeka bebu sa vrlo ljubomornim, bezobraznim i drskim muškarcem koji je u stanju i druge žene da gleda iako mu se ona posvetila apsolutno. Ne verujem Luki ja nimalo. Ja Luku znam kada je ušao u osmu sezonu kakav je bio. On je bio toliko dobar, tako lepo vaspitan, sve do onog momenta dok se nije posvađao sa Ivanom i dok nije nokautirao Ivana.

Milica dobila poklon od Grofice

Pevačica ne krije da bi kao pobednicu “Elite 9” volela da vidi Aneli Ahmić.

- Koliko god i kako god smatrali da je Aneli loša žena, nije. Ja sam živela sa njima. Ona je zadnju koricu hleba delila sa mnom. Ona je zadnju kafu podelila sa mnom. Ja sam kao žena od 68 godina tada jedini poklon dobila od Grofice, sliku sam dobila kao znak pažnje i kutiju kafe i svašta još nešto. Jedino se Grofica setila mene, ostali se nisu setili mene - rekla je Milica i dodala:

1/11 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

- Ja volim Aneli. Nemam lepo mišljenje o njenom ponašanju i o njenom načinu izražavanja u ovoj zadnjoj sezoni. Ali ja znam da je ona u stanju da voli. Asmin naravno da je drag. Ja mislim da bi ona htela da se pomiri s Asminom, da se taj njihov verski brak overi u opštini ili bilo gde, da oni žive sa Norom i da ona njemu rodi još jedno dete. A on će da besni i da ide od starlete do starlete. Maja će da ga šutne čim bude izašla i naišla na nešto drugo, na nešto interesantnije. Ako uđe neki interesantniji tip, ako bude Filip Car. On je njena rak rana.

Lepe reči nekadašnja zadrugarka nije imala ni za Sofiju Janićijević, kao ni za Asmina.

- Vidite šta se sada dešava sa Sofijom. Zidaju joj kuće, ostavljaju joj u nasledstvo kuće. Ljudi koji imaju godina kao ja, ljudi koji su teško radili, teško živeli i teško zaradili to nešto dok nisu stvorili svoja preduzeća. Kao i Asmin. Asminov tata je vlasnik građevinske firme u Beču, a Asmin i njegov brat su njegovi pomoćnici, naslednici. Ali Asmin voli da bude popularan, da bude sa starletama, da on bude neko o kome se piše, da on bude neko za koga smatraju da je on, ono kao mačo frajer. Ma ne, ljudi moji. On jeste izuzetno pametan, promućuran, ali on nikakva faca nije. Stanija je sa Asminom bila jer je odmah dobila 20.000 evra, pa 60.000, pa stan, kola. Sve je to finansirao Asmin ne znam da li je Asmin finansirao dete na taj način. Sram ga bilo. Čoveče, ti si ništa - rekla je Milica, osvrnuvši se na Maju Marinković:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Ja Maju znam u njenoj izvornoj formi pre 9 godina. Često pitam, ako se bude udala ili, ne mora da se uda, neka rodi, neka se ostvari kao majka i rodi devojčicu. Pa onda će ona morati kao njen tata što njoj plaća plastične operacije i montiranje stražnjice, grudi, do podbratka i svačega nečega. Sve imaju nadograđenu kosu, jedina žena koja nije imala nadograđenu kosu, kvalitetnu, to je Dalila Dragojević. Jedino ona imala kvalitetnu kosu i živela je kvalitetan život. Ostale sve raščupane kao metle, da ih okrenemo i ocedimo kao metle.

Milica: Sofija piše čoveku koji miriše na zemlju

Milica je osudila i ponašanje Sofije Janićijević koja je putem poruka tražila od Daneta da ispunjava njene zahteve.

- Mnogo sam ljudi upoznala u svom dugom životu, ali takvu osobu bez trunke empatije, osećanja za nekog drugog, osim samo za sebe i za svoju stražnjicu, nisam upoznala kao nju. Ja sam bila mnogo puta u Odabranima kada je ona bila sa Terzom. Terza joj je od pranja donjeg veša do spremanja svačega. Terza je mnogo vredan, dobar, ali je priglup. A ona je jedna “ofikuša”, koja zna da se postavi, da te mazi i pazi, kobajagi si joj sve, a 100 puta pošto ustajem rano vidim da ona sebi sprema hranu, a Terzu nikada ne pozove. Postoje razne nijanse ljubavi. Ona je jedan skot. Silikonsko srce, silikonsko lice. Cela je u silikonima, a te silikone je neko morao da plati - rekla je ona i dodala:

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Privatna arhiva, Printscreen, Privatna arhiva Pink

- E sada, ona ima podršku u svojoj majci. Videli smo šta otac kaže, čovek koji se bori sebi za život. Oni žive odvojeno i ova hoće za kratko vreme da smogne sve to nešto zahvaljujući svojoj mladosti i svom spoljašnjem izgledu, ne razmišljajući o tome šta sve kaže i sve napiše. Kad zagrli, kad poljubi, poljubiš dedu, zagrliš dedu. Ali onakvu prepisku koja ostaje za sva vremena, ti devojka sa 25 godina pišeš čoveku koji ima 70 i koji miriše na zemlju, ja se izvinjavam. Čovek je mojih godina, nikada se ne zna kada ćemo ustati, a kada nećemo ustati, je l? Ona dere muškarcima kožu sa leđa. Da li ta osoba može da bude normalna? Da li je ta osoba normalno vaspitana ili je ta osoba poprimila najnegativnije osobine od svojih roditelja, a rasla uz majku koja se odriče svoje kćerke jedinice. Ma dajte, koga laže? Koga laže ta gospođa? Sofija kaže: “Dolaze ljudi, pa mi donose.” Izvinite, a zašto meni kad sam bila mlađa nisu donosili. Pa: “Meni skupljaju grupe, pa tako skupili su, pa mi ovaj dao 100.000 evra, ovaj 50.000 evra.” Pa ja ne znam ko su ti ljudi koji meni daju po 50.000-100.000 evra. Ko će da poveruje to? Osim nje. Osim nje, jer ona izgleda da nema samo silikonske grudi, srce, g*zu, lice, nego i mozak. Mozak joj je od silikona i ja bih joj savetovala da se što pre druži s Tošom da bi je Toša robot naučio nekim elementarnim ljudskim stvarima. Veštačka inteligencija treba da joj pokaže kako se ponašaju ljudi, jer čovek gordo zvuči. A ona je nimalo čovek.

Kurir.rs/Blic