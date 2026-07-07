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Pevačica Zorica Marković oglasila se povodom smrti Andrije Bajića otkrivši da se tokom celog dana čuje sa Malom Canom.

"Andrija je bio jedan divan čovek… mnogo mi je žao što je preminuo, trebalo je sutra da ga posetim u bolnici", započinje Zorica i nastavlja:

"Nema kome Andrija za života nije pomogao. Sa Malom Canom se stalno čujem, a pogotovo sad kad je Andrija preminuo. Ne mogu da verujem kakve komentare pišu ljudi po društvenim mrežama, koliko ljudi nemaju empatije, pogotovo kada se neko nalazi u ovoj situaciji", u šoku je pevačica koja tvrdi da je bio srećan sa Canom.

1/5 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Print Kurir, Prin Screen, Pritnscreen

"Andrija je zaista bio srećan sa Canom, voleli su se. Mnogo mi je žao, neka mu je laka zemlja", za kraj je rekla Zoka.

Ćerka se oglasila

Sada se na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

"Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi."

Foto: Printscreen

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