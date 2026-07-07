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Nakon smrti Andrije Bajića razgovarali smo sa Malom Canom koja iznela šokantne detalje.

Ona je kroz plač tvrdila kako je Andrijina najstarija ćerka njih tukla, te da je nisu volele obe ćerke jer su smatrale da je sa njim zbog imovine i ostalih materijalnih interesa.

Iako je tokom izjave imala niz intrigantnih rečenica na društvenoj mreži pokojnika postoje fotografije koje dokazuju da su svi zajedno bili srećni i nasmejani.

Porodično su pozirali sa Malom Canom, bili su nasmejani i izgledalo je kao da nemaju nikakvih problema.

Foto: Printscreen

Takođe, te fotografije su objavljene pre samo nekoliko meseci, te je baš zbog toga lavina oprečnih mišljenja na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Oglasila se i Zorica Marković

Pevačica Zorica Marković oglasila se povodom smrti Andrije Bajića otkrivši da se tokom celog dana čuje sa Malom Canom.

"Andrija je bio jedan divan čovek… mnogo mi je žao što je preminuo, trebalo je sutra da ga posetim u bolnici", započinje Zorica i nastavlja:

"Nema kome Andrija za života nije pomogao. Sa Malom Canom se stalno čujem, a pogotovo sad kad je Andrija preminuo. Ne mogu da verujem kakve komentare pišu ljudi po društvenim mrežama, koliko ljudi nemaju empatije, pogotovo kada se neko nalazi u ovoj situaciji", u šoku je pevačica koja tvrdi da je bio srećan sa Canom.

"Andrija je zaista bio srećan sa Canom, voleli su se. Mnogo mi je žao, neka mu je laka zemlja", za kraj je rekla Zoka.

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