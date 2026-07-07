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Vest o smrti pevača Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života, duboko je potresla njegove prijatelje, kolege i brojne poštovaoce.

"Pamtim kao dobrog i poštenog čoveka"

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

Od legendarnog izvođača oprostio se i pevač Aca Ilić, koji je za Kurir govorio o uspomenama koje ga vežu za Andriju.

- Andriju pamtim kao dobrog, poštenog čoveka. On i njegov brat su ostavili puno lepih pesama za koje mnogi misle da su izvorne. Bio je dobronameran čovek, smiren i uvek spreman da pomogne dok je radio u Udruženju muzičara. Nek mu je večna slava - rekao je Aca Ilić za Kurir.

Ćerka se oglasila

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" oglasila njegova ćerka Milica koja je svoje pratioce i javnost zamolila da joj ne izjavljuju saučešće.

"Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi."

Poslednji dani

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

Supruga pokojnog pevača nedavno je govorila sa kojim problemima se suočavao.

- Andrija je loše, on je životno ugrožen. Bore se za njegov život. Pružena mu je sva medicina koja postoji u Srbiji. Sve je pokriveno što se tiče medicinkse strane. Njemu je jako teško, ja mu pričam da se bori, pokazuje mi glavom da hoće da se bori za nas. Pričam mu da sam tu za njega stalno.

Cana je potom ispričala da je, prema njenim rečima, zdravstvenim komplikacijama prethodila urinarna infekcija.

- Čovek je imao urinarnu infekciju zbog katetera, otišao je zbog povišenog CRP - priča Cana za Kurir, a potom je objasnila šta je prethodilo nemiloj situaciji.