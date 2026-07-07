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Poznata voditeljka Kristina Radenković (45) godinama je prisutna na javnoj sceni, a sa svojim pratiocima često deli trenutke iz privatnog života putem društvenih mreža.

Ovoga puta otkrila je detalj o svom zdravstvenom stanju koji javnost do sada nije znala. Kristina je priznala da već neko vreme ima probleme sa vidom, koji su se vremenom dodatno pogoršali.

1/5 Vidi galeriju Kristina Radenković (45) dugo je na javnoj sceni, a putem društvenih mreža često deli detalje svog života. Foto: Pirntscreen, Printscreen/RTS, Printscreen

Zbog velike dioptrije prinuđena je da nosi naočare, a fotografijom koju je objavila pokazala je pratiocima sa kakvim se izazovom suočava. Uz objavu je iskreno napisala:

„Takoreći više ne vidim ništa ispred nosa“, poručila je Kristina Radenković.

"Ovako zamišljam penziju"

Voditeljka RTS-a najviše vremena provodi sa svojom porodicom na prelepom imanju na obroncima Fruške gore.

1/10 Vidi galeriju NISTE SVESNI U KAKVOM LUKSUZU ŽIVI KRISTINA RADENKOVIĆ! Prelepi bazen, ogromno dvorište, a u kući sve pršti od bogatstva (VIDEO) Foto: Printscreen

Njihova vikendica okružena je raskošnim zelenilom i poseduje veliki bazen ispred trema, odakle puca očaravajući pogled na pola Vojvodine.

Ona je nedavno iskoristila boravak u ovom privatnom raju da sa pratiocima na Instagramu podeli bajkovite kadrove i otkrije svoje planove za budućnost.

- Kako zamišljam penziju. Fale unučići i minimum 20-ak životinja - poručila je voditeljka i jasnim željama oduševila sve koji je prate.