KRISTINA RADENKOVIĆ PRIZNALA SA ČIME SE SUOČAVA! Ima ozbiljan problem koji postaje sve veći: Više ne vidim ništa...
Poznata voditeljka Kristina Radenković (45) godinama je prisutna na javnoj sceni, a sa svojim pratiocima često deli trenutke iz privatnog života putem društvenih mreža.
Ovoga puta otkrila je detalj o svom zdravstvenom stanju koji javnost do sada nije znala. Kristina je priznala da već neko vreme ima probleme sa vidom, koji su se vremenom dodatno pogoršali.
Zbog velike dioptrije prinuđena je da nosi naočare, a fotografijom koju je objavila pokazala je pratiocima sa kakvim se izazovom suočava. Uz objavu je iskreno napisala:
„Takoreći više ne vidim ništa ispred nosa“, poručila je Kristina Radenković.
"Ovako zamišljam penziju"
Voditeljka RTS-a najviše vremena provodi sa svojom porodicom na prelepom imanju na obroncima Fruške gore.
Njihova vikendica okružena je raskošnim zelenilom i poseduje veliki bazen ispred trema, odakle puca očaravajući pogled na pola Vojvodine.
Ona je nedavno iskoristila boravak u ovom privatnom raju da sa pratiocima na Instagramu podeli bajkovite kadrove i otkrije svoje planove za budućnost.
- Kako zamišljam penziju. Fale unučići i minimum 20-ak životinja - poručila je voditeljka i jasnim željama oduševila sve koji je prate.