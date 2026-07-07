Slušaj vest

Nakon što se završila "Igra istine", Veliki šef je odlučio da obraduje učesnike bogatom i više nego zasluženom nagradom. Kao znak pažnje za trud, strpljenje i učešće u još jednoj burnoj večeri punoj iskrenih priznanja, u Belu kuću stigle su pune korpe osvežavajućih lubenica i slatkih dinja.

Čim su ugledali nagradu, učesnici nisu krili oduševljenje. Mnogi su odmah pohrlili ka korpama kako bi ugrabili što više voća za sebe, pa je u kući nastao pravi haos. Dok su jedni birali najveće i najslađe lubenice, drugi su se trudili da što pre zgrabe dinje i odnesu ih na sigurno mesto.

Blamirali se

Posebno zanimljivo bilo je to što su pojedini takmičari odmah krenuli da kriju voće u svojim štekovima, kako bi sačuvali zalihe za naredne dane. Zbog toga je usledilo pravo nadmudrivanje – jedni su pokušavali da pronađu najbolja mesta za skrivanje, dok su drugi budno pratili gde njihove cimere odnose nagradu, ne bi li kasnije i sami došli do dela plena.

Atmosfera je u jednom trenutku podsetila na pravu trku, jer su učesnici bukvalno jurili kroz kuću sa lubenicama i dinjama u rukama, nastojeći da obezbede što više voća za sebe. Smeh, dobacivanja i uzbuđenje ispunili su Belu kuću, a bogata nagrada Velikog šefa definitivno je unela novu energiju među takmičare i postala glavna tema njihovih razgovora.

Pogledajte dodatni snimak: