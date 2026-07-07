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Vest o smrti legendarnog pevača narodne muzike, Andrije Bajića, koji je preminuo danas u 88. godini života, duboko je potresla estradu i javnost širom regiona. Ipak, najbolnija i najemotivnija poruka stigla je od njegove višedecenijske životne saputnice, supruge Cane.

Ona se od svog voljenog supruga oprostila putem društvenih mreža, podelivši njegovu crno-belu fotografiju iz mlađih dana, uz reči koje slamaju i najtvrđa srca:

"Dušo moja, živote moj, ljubavi moja, sve moje na svetu, neka ti Bog podari carstvo nebesko. Volim te i voleću te dok sam živa, čekaj me dušo i ja ću doći da ponovo budemo zajedno i srećni. Tvoja Cana", napisala je neutešna supruga.

Neizbrisiv trag

Podsetimo, Andrija Bajić je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj izvornoj i narodnoj muzici, najpre kao član čuvenog dueta "Braća Bajić", koji je decenijama uveseljavao publiku i negovao tradicionalni melos. Pored bogate karijere i vanvremenskih hitova, Andrija je u javnosti uvek važio za uzornog porodičnog čoveka, a ljubav između njega i njegove Cane bila je primer iskrene i neraskidive povezanosti koja je trajala do samog kraja.

Vreme i mesto sahrane legendarnog umetnika biće naknadno objavljeni. Redakcija izražava najsublje saučešće porodici Bajić.

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