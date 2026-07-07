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Nekadašnja inspektorka i bivša rijaliti učesnica, Ljiljana Stevanović Lili, ponovo je uspela da uzburka javnost svojim više nego provokativnim izjavama. Poznata po tome što nema dlake na jeziku, ona je potpuno otvoreno progovorila o intimi i basnoslovnim poklonima koje je dobijala od partnera.

Lili jedan "znak pažnje" od muškog pola posebno izdvaja - u pitanju je ni manje ni više nego nekretnina.

1/5 Vidi galeriju Lili je šokirala javnost priznanjem da ne nosi donji veš zbog svojih oblina. Foto: Printscreen RED tv, Printscreen/Red Tv, Kurir Televizija

"Najzanimljiviji poklon koji sam dobila u životu je sigurno stan. Stambeno pitanje rešeno, šta ćeš bolje od toga? Sve drugo sam dobila, ali stan je nešto najviše, maksimum svake žene i svake osobe", izjavila je bez ustezanja Lili.

Šokirala naciju priznanjem o donjem vešu

Podsetimo, Ljiljana je već jednom dospela u centar pažnje kada je javno priznala da još od mlađih dana praktikuje da ne nosi donji veš.

Kako je tom prilikom navela na RED televiziji, na ovakav potez se odlučila zbog izraženih oblina.

1/5 Vidi galeriju Lili, koja je bila učesnica poslednje sezone rijaliti programa "Farma", gostovala je u emisiji "Pitam za druga", a kada je ušla u studio u uskoj mini-haljini, odmah je imala problem kako da sedne Foto: Printscreen RED tv

"Vodim računa kako se ponašam. Stavila sam ruke ispod, i da imam donji veš, opet bi bile tu. Lili je opšte poznata. Malo pre sam objasnila kako to kod nas žena ide kada je donji veš u pitanju. Mi žene koje imamo obline, kada obučemo donji veš, prosto te stegne pa ti pokaže neke jastučiće koje inače nemaš. Zato je lakše skinuti ga, pa haljina stoji kako treba. To je bio najveći razlog što sam ga izbegavala, a onda je to prešlo u naviku. To je već godinama šala - da li nosim ili ne nosim donji veš, ali na ovu haljinu steznik... Stvarno... Pucam i ja u ovoj haljini", ispričala je svojevremeno Lili.