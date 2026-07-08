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Pevačica Mala Cana identifikovala je telo supruga, pevača Andrije Bajića, koji je preminuo 7. jula u 89. godini. Ona je u jutarnjim časovima došla na VMA i poslednji put videla 41 godinu starijeg partnera sa kojim je provela poslednjih 15 godina.

Otkako je ostala bez svog supruga, od nje se ne odvajaju prijatelji. Slomljena bolom, ona jedva dolazi sebi nakon sazanja da Andrija nije uspeo da se izbori za život. Na identifikaciju s njom su došli kumovi, a ona je poslednji put poljubila svog supruga.

Cana je ostala sama, ali, kako je ranije rekla, ispuniće ono što je Andrija od nje zahtevao - da ostane upravo onakva kakva jeste.

Podsetimo, samo dan pre nego što je Andrija preminuo, Mala Cana je optužila njegove ćerke za fizičko nasilje, a sutradan je iznela dodatne tvrdnje da su tukle i nju i njihovog oca.

- Imam snimak gde ga njegova ćerka bije, napala je i mene i njega, sve ću da ispričam sa dokumentacijom, naučio me je Bog da sačuvam poruke, sve im je dao i pružio - rekla je pa dodala:

- Cilj im je bio da nas rastave, evo rastavili su nas.

1/10 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Kurir

Cana je iznela tvrnju da je dokazala kako nije bila sa Andrijom iz koristi.

- On je njima prepisao kuću samo da bi nas pustile, molila sam ga i to je uradio, da bi shvatile da nisam sa njim iz koristi.

Istakla je da bi volela da se sretne sa Andrijinim naslednicama.

- Želim da se sretnem sa njegovim ćerkama, da ih pitam da li su srećne, najmlađa je rekla da živi za dan kada će me izbaciti iz kuće, evo doživela je taj dan - rekla je Mala Cana pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Pevač se preselio na nebesku kafanu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Kurir, Ilija Ilić

- Ja posedujem snimak, njegova starija ćerka ga je udarila. Sve se desilo kada smo jednom stigli kući, a ona je počela da se dere na mene i vređala me, bojala se da ću da im uzmem kuću, on je nju tada isterao napolje, a ona ga je udarala i pljuvala - tvrdila je Cana za naš portal.

Mi smo više puta pokušali da dođemo do Andrijinih ćerki, ali nam to nije pošlo za rukom. Jedna od njih, Milica oglasila se na Fejsbuku i oprostila od svog oca.

- Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi.