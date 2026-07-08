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PevačicaMia Borisavljević, osim novih pesama na kojima uveliko radi, odlučila je i da prepeva neke od svojih najvećih hitova.

Naime, ona je u potpuno izmenjenim aranžmanima, ukrstila glas s vokalnom akapela grupom Famos, i pesme "Ženskaroš", "Moj Beograde" i " Ja bih se s tobom topila", otpevala tako da nimalo ne liče na one koje su je proslavile.

Borisavljevićeva je u njih utkala mnogo više emocija, pa su nekada brze i vrcave numere postale balade koje prodiru i u najtvrđa srca slušalaca.

- Da li je moguće da su mi pesme uz koje sam ludovala po klubovima, sada naterale suze na oči?! Šta mi uradi ova žena? Ne prestajem da plačem! Ove pesme sada mnogo bolje zvuče! Da mi je neko rekao da Mia tako dobro peva balade, ne bih mu verovala! - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen / Youtube / Mia Borisavljević

Podsetimo, Mia Borisavljević nedavno je govorila o svojim počecima, pa se prisetila trenutka kada se zadužila 60.000 evra i to kod opasnih ljudi.

- Estrada i sve ono što ona sa sobom nosi nije nimalo naivna. Štaviše, neprestano se nalazite pred najrazličitijim izazovima, što sam najbolje osetila na sopstvenoj koži. Našla sam se na bojnom polju koje mi je nepoznato, sarađivala i sa najnižim i sa najvišim društvenim slojevima i borila se za opstanak. Upravo zbog te borbe zadužila sam se kod jako opasnih ljudi kako bih snimila svoj prvi album - otkrila je pevačica, pa priznala da nije želela da dopusti da je strah parališe, već je hrabro koračala ka svom cilju.