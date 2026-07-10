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Pevačica Tea Tairović se pre nekoliko godina počastila luksuznom nekretninom u Crnoj Gori, a sada je u planu da tamo i otpočne život. Naime, ona je dve godine čekala da se radovi završe, a kroz nekoliko dana bi trebalo da to bude novi dom za nju i njenog supruga.

Nakon dve godine, radovi na nekretnini su konačno završeni. Pevačica je mislila da će i ranije moći da uživa u svojoj vili pored mora, mada, to se odužilo, ali je očigledno vredelo jer su ispunjeni svi njeni zahtevi, piše Blic.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

Angažovala tim dizajnera

- Tea je angažovala tim dizajnera koji upravo završavaju opremanje luksuzne nekretnine, a već za nekoliko dana pevačica će se useliti u nju sa suprugom. Budući da Tea i ove godine ima veliki broj nastupa širom Jadranskog primorija, ona će sve vreme boraviti dole do septembra meseca kako bi olakšala svoj život i smanjila putovanja na minimum - rekao je izvor za pomenuti Medij.

Pogledajte deo atmosfere sa jednog od njenih brojnih nastupa na primorju:

01:36 Tea Tairović otvorila letnju sezonu u Crnoj Gori Izvor: Privatna arhiva

Tokom prošle godine, kada je Tea nastupala u Crnoj Gori, odsedala je u hotelima, ali od sada, situacija će se sigurno promeniti.

Tea je prošle godine za pomenuti medij ispričala da se njena majka brinula o radovima oko kuće i nekim formalnostima oko gradnje, jer ona nije imala vremena. Vila pevačice broji tri sprata i bele je boje.

- Nije još gotova kuća. O tome više moja majka vodi računa nego ja, ja sam malo zaboravna, po tom pitanju - rekla je Tea nedavno.

Vrtoglavi iznos

Kako se pričalo ranije, Tea je tražila da njena vila ima prostranu terasu i da bude pod video-nadzorom. Sve je to rešila, a kako se pisalo nekretninu je platila vrtoglavih 430.000 evra.

Inače, pevačica je sav zarađeni novac od nastupa i koncerata uložila u nepokretnosti, pa osim kuće u Novom Sadu, Tea se može pohvaliti i luksuznim stanom u Beogradu od 300.000 evra, ali i nekretninom Crnoj Gori koja vredi oko 430.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

- Tea nije rasipnica, skromna je i zahvalna na svemu što joj je posao doneo. Vredno je radila na karijeri i ulagala mnogo novca u pesme i spotove, jer je verovala da će joj se sve vratiti. Godinama je pričala da joj je velika želja da ima stanove u Beogradu u Crnoj Gori, pored Novog Sada u kojem je odrasla. Sada joj se ta želja ispunila, ona je pored muzike ulagala u nekretnine - pričao je izvor ranije.

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