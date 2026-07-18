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Dragomir Despić Desingerica je priveden u jednom noćnom klubu u Sutomoru, a sada je ispričao nove detalje onoga što se dogodilo.

Reper se već oglasio za Kurir, istakavši da svako radi svoj posao, a sada je opisao kako je to veče izgledalo.

Naime, kako kaže, kod sebe nije imao lična dokumenta, pa je to razlog privođenja.

Ljudi skakali i hteli da uđu sa njim u maricu

- Ušli su, prekinuli muziku, svi su mislili da je sprdnja, da je deo nastupa. Sa bine su nas odveli dole do šetališta i spakovali u maricu. Ljudi su skakali, hteli da uđu s nama u kombi - ispričao je Despić za Telegraf.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

"Držali su nas do pet ujutru"

Iako je reper priznao da je u policiji bio zadržan do pet ujuru, ističe da ništa nije bilo toliko strašno i da mu je bitno da ga ljudi podržavaju.

- Nismo imali dokumenta kod sebe. To se desilo na nastupu, ljudi su radili svoj posao, legitimisali nas, i mi smo radili svoj posao... Priveli su nas posle. Okej je bilo, zanimljiva noć. Do pet jutros su nas držali. Nije bilo ništa strašno koliko je izgledalo strašno. Bitno je da me ljudi vole i podržavaju moj rad - kaže Desingerica.

Podsetimo, Despić je priveden u noći petak na subotu u Sutomoru. Sa njim su u policiji završila i dvojica srpskih državljana. Nakon što su njihovi identiteti potvrđeni, dobili su ponaosobne kazne u iznosu od 200 evra zbog toga što nisu imali lična dokumenta tokom svog boravka u komšijskoj zemlji.

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kazna 11.200 evra

Problemi u klubu se nisu tu zaustavili. Te noći je policija u klubu ztatekla 11 maloletnih osoba koje su konzumirale alkohol, a jedna osoba je radila bez dozvole, prenose domaći mediji.

Ukupna kazna koju je odredila nadležna inspekcija za noćni klub u kom su se ovi incidenti dogodili iznosi 11.200 evra, a u planu je i prekršajni postupak zbog služenja alkohola maloletnicima.

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22:26 STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv

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