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U ponedeljak uveče, 20. jula, očekujemo veliko finale "Elite 9", a tim povodom, bivši učesnici su progovorili o svojim prognozama za pobedu.

Iako se najviše pominju dva imena, konačan odgovor znaćemo tek u ponedeljak, kada će biti jasno da li su se prognoze nekadašnjih takmičara obistinile.

Aleksandra Nikolić je dala svoj sud:

- Aneli je opasna, a od Stanije se očekivalo više. Možda malo više naginjem prema Aneli od njih dve, ali ne bih glasala ni za jednu, ni za drugu.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Ovako je Sara Raičević procenila situaciju, a smatra da Aneli Ahmić treba da pobedi:

- Ona se baš napatila, sve nosi na svojim plećima. Baš mi je žao nje. Jedino ona zaslužuje da bude pobednik, ali mislim da od toga nema ništa. Stanija će biti prva, a Aneli druga.

Branka Knežević ima nešto drugačiju procenu:

- Volela bih Anđelo da pobedi. On pokazuje neke prave vrednosti. Boginja mi je top, ostala je bez majke i oca, sama napreduje, bori se kroz život sama. Tako nešto treba da pobedi.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković i Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube, Kurir, Shutterstock, Ana Paunković, Petar Aleksić

Zorica Marković navija za Filipa:

- Filip Đukić treba da pobedi. Ostao je dosledan. Fića je top.

Vanji Prodanović je Matora omiljena:

- Ona mi je super lik. Realna je, zaslužila je da bude nagrađena. Matora je sad u zrelim godinama, lepo rezonuje svoje greške, postupke. Hana, Nerio, oni su mi dobre duše, napaćene. Mnogo su mi dragi.

1/6 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink

Aleksandra Jakšić sumnja u Stanijinu pobedu:

- Nikako ona! U Farmi je pobedila zbog Kristijana. Volela bih Stanija da pobedi ako je u priči sa Aneli.Anđelo je, ipak, moj favorit. Stanijino vreme je prošlo. Narodu se više i ne dopada ona. Šta je uradila Urošu, prebila ga! Nije bila spremna za rijaliti možda. To je bilo jezivo.

Đole Kralj je 100% siguran da će one osvojiti prva tri mesta:

- Stanija će biti prva, ona je žrtvica, ali sa razlogom! Maja Marinković druga, Aneli Ahmić treća, sto posto.

Kurir.rs / blic

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