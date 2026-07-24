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Luka Vujović raskinuo je veridbu sa Aneli Ahmić tokom Elite 9, a ubrzo je uplovio u ljubavnu vezu sa Anitom Stanojlović.

Učesnici Elite saznali su nakon nekog vremena najlepše vesti, te nisu skrivali sreću zbog devojčice koja uskoro dolazi na svet.

"Ništa ne bih promenio"

Vujović je bio gost u emisiji "Narod pita" kada je govorio o odnosu sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić.

Da možeš da vratiš vreme, šta bi promenio u svom učešću ove sezone i šta nikako ne bi uradio - pitao je Milan.

- I da vratim vreme, voleo bih da ostanem imun kao Filip kada me neko vređa. Jednostavno, takav mi je karakter, ali bih voleo da mogu da ono što me pogodi, da me zapravo ne pogodi. Ne bih ništa promenio što se tiče ljubavnih odnosa, sada sam srećan, uživam - rekao je Luka.



- Je l' se kaješ što si bio sa Aneli - pitao je Milan.

"Kajem se"

- Ne, ne kajem se što sam bio sa svima s kojima sam bio, ali se kajem što sam dao poštovanja - rekao je Vujović.

- Dačo, a ti - pitao je Milan.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Luka Vujović Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen YouTube

- Ja sam sve zgazio koga sam želeo, ali mi nikada nije dovoljno Asmina. On je najlošiji čovek koji je ikada ušao u rijaliti, ima mnogo sličnih kao on. On će verovatno ići bez dvojke i trojke, a Maja će morati opet da operiše nos - rekao je Dača.

"Vrištali od sreće"

Luka i Anita saznali su pol bebe tokom ušešća u rijalitiju kada je Milan Milošević pred svima pokazao rezultate testa i saopštio da čekaju devojčicu.

1/7 Vidi galeriju Luka Vujović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Njih dvoje su skakali pored crnog stola, radovali se i vrištali od sreće.

Anita je u jednom trenutku počela i da plače. Podsetimo da ona već ima sina.

Ispunila joj se želja

Anita je nedavno priznala da bi želela da sa Lukom dobije devojčicu, te je u tom trenutku otkrila i imena koja bi želela da da bebi ukoliko bude ženskog pola.

- Volela bih da bude devojčica i imaće dva imena Nia Aleksija, kao zbog Lukinog Noe Nia i zbog mog Alekseja Aleksija, ako budem s Lukom - rekla je Anita.