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Marko Bulat i njegova supruga Marija pre nekoliko meseci dospeli su u žižu javnosti nakon što ga je prijavila za porodično nasilje. Taj događaj bio je samo jedna od brojnih turbulentnih situacija kroz koje je njihov odnos prolazio tokom godina njihovog braka.

Ako je sudeći po društvenim mrežama, bračni par je sve ružno ostavio iza sebe.

Ne skidaju osmeh sa lica

Naime, pevač je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa suprugom, a na njoj ne skidaju osmeh sa lica.

Porodična fotografija govori da su nesuglsadice, svađe i problemi postali deo prošlosti, te sada poziraju zajedno i ponosno to objavljuju.

Foto: Instagram

Problemi i policija

Marija Bulat nedavno je završila u policiji zbog skandala koji je pravila u porodičnom domu.

Ona je dovedena nakon što je u jutarnjim satima napravila haos u svom stanu na Novom Beogradu nakon čega joj je određeno zadržavanje do 12 sati.

Marija, koja je pre samo dva dana od toga svog muža prijavila za nasilje, izašla je iz stanice sama noseći u rukama papir i kesu. Na sebi je tada imala belu trenerku i sa nekim je razgovarala telefonom dok je bila u holu stanice.

1/15 Vidi galeriju Marija Bulat Foto: Kurir

Ubrzo je izašla napolje i nastavila dalje. Očigledno je zvala da neko dođe po nju.

Podsetimo, ona je došla kući iz noćnog provoda u svoj stan u ranim jutarnjim satima i napravila opšti haos. Čula se dreka, pa je kontaktirana policija, koja je došla na lice mesta. Pozvana je i Hitna pomoć. Mariji je urađen alko-test, nakon čega ju je policijska patrola odvezla u stanicu.

"Idem Bogu da se pomolim"

Mariju Bulat ekipa Kurira u jeku pomenutog skandala srela je ispred zgrade gde živi sa suprugom Markom Bulatom i decom, nakon nasilja koje se desilo između supružnika. Ona je tada izašla iz stana zakamuflirana, a nakon kratke izjave koju je dala, ona se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

1/7 Vidi galeriju Prva slike Marije Bulat nakon što je prijavila Marka Bulata za nasilje Foto: Kurir

- Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da - govorila je Marija nedavno, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

- Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - poručila je, a onda je otkrila da je povukla prijavu još pre dva sata.