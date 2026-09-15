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U centar medijske pažnje došli su Maja Ognjenović i njen novi izabranik Jovan Pantić, nakon što se saznalo za njihovu emotivnu vezu. Iako se, najpre, pisalo o njenom pomirenju sa Teodosićem, proslavljena odbojkašica je uhvaćena u zagrljaju bivšeg muža Marije Mikić.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Ko je Jovan?

Jovan Pantić je biznismen i privatnik koji ima butik za čarapama zanimljivog dizajna. Portali su neretko pisali o njemu tokom braka, ali i razvoda od pevačice Marije Mikić sa kojom je dobio dvoje dece. Oni su, naime, ostali u korektnim odnosima nakon kraha ljubavi.

Kako je njegova bivša otkrila jednom prilikom, posao sa čarapama mu je prilično važan, a njegova ideja da pokrene taj biznis naišla je na dobar odziv mušterija, pa od toga Jovan dobro zarađuje.

Ovako su oni izgledali zajedno, a OVDE možete pročitati šta je Marija govorila o njemu:

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: Nenad Kostić

- Kad mi je pričao o tome, pitala sam ga da li je normalan da će neko to da kupuje od eko materijala koje se ne šiju nego heklaju. Međutim, uspelo je, ljudi su prepoznali kvalitet. Od pilota do poslovnih ljudi do svakakvih političara. Potom su mnogi došli na ideju da dođu kod nas, prepoznaš kad ti neko iz Vlade dođe u radnju. Kupovali su čarape za predsednika. Stvarno se izdvojila klijentela kojoj je to bitno, i ja sam počela da gledam ko nosi kakve čarape, nije mi to pre bilo bitno - ispričala je ranije Marija Mikić u emisiji "Ispovesti".

Inače, Majin novi izabranik redovno trenira, a neretko i sa korisnicima društvenih mreža deli fotografije sa treninga na kojima mu se ocrtava svaki mišić.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Ima sina iz prvog braka

Jovan Pantić ima sina iz prvog braka, koji je često provodio vreme sa njim i Marijom.

Ovako je zaprosio Mariju

Kada je Marija jedne godina pravila proslavu povodom svog rođendana, Jovan ju je zaprosio. Kleknuo je tada ispred nje i pitao ju je da se uda za njega, dok je na ruci na engleskom jeziku istetovirao "Marry me", što znači "Udaj se za mene", te je pevačica trebalo da zaokruži odgovor.

Foto: Printscreen

Marija je tada rekla "Da", a gosti su odmah počeli da im čestitaju, što se tada moglo videti na njihovim društvenim mrežama, s obzirom na to da je cela veridba bila snimljena.

Podeljena imovina

Inače, bivši supružnici su bez stresa i sporazumno podelili zajedničku imovinu.

- Nije bilo svađa ni natezanja. Oboje su svesni da deci treba stabilnost, i Marija je ostala u kući koju su zajedno kupili na kredit. Jovan je to prihvatio bez problema. I dalje se viđaju i zajedno učestvuju u odgajanju mališana, o čemu govori i nedavna proslava Đurđinog trećeg rođendana - otkrio je nakon razvoda izvor blizak nekadašnjem paru.

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