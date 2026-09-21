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Danima se u javnosti ne stišavaju priče o navodnoj vezi Maje Ognjenović i Jovana Pantića. Njih dvoje se nisu oglašavali ovim povodom, a Jovan je sada povukao potez koji je privukao dodatnu pažnju.

Pantić je javnosti postao poznat nakon braka sa pevačicom Marijom Mikić, a godinama je bio veoma aktivan na društvenim mrežama. Ipak, čini se da je sada odlučio da promeni način na koji koristi Instagram.

Na njegovom profilu trenutno je ostalo svega devet objava, među kojima su uglavnom fotografije sa decom, dok je veliki broj ranijih fotografija uklonjen.

Foto: Printscreen Instagram

Šta je navelo Jovana da napravi ovakav potez i da li to ima veze sa pričama koje poslednjih dana kruže o njegovom privatnom životu ili jednostavno želi prošlost da ostavi iza sebe, za sada nije poznato.

Ko je Jovan, novi dečko Maje Ognjenović?

U centar medijske pažnje došli su Maja Ognjenović i njen novi izabranik Jovan Pantić, nakon što se saznalo za njihovu emotivnu vezu. Iako se, najpre, pisalo o njenom pomirenju sa Teodosićem, proslavljena odbojkašica je uhvaćena u zagrljaju bivšeg muža Marije Mikić.

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Jovan Pantić je biznismen i privatnik koji ima butik za čarapama zanimljivog dizajna. Portali su neretko pisali o njemu tokom braka, ali i razvoda od pevačice Marije Mikić sa kojom je dobio dvoje dece. Oni su, naime, ostali u korektnim odnosima nakon kraha ljubavi.

Kako je njegova bivša otkrila jednom prilikom, posao sa čarapama mu je prilično važan, a njegova ideja da pokrene taj biznis naišla je na dobar odziv mušterija, pa od toga Jovan dobro zarađuje.

Ovako su oni izgledali zajedno, a OVDE možete pročitati šta je Marija govorila o njemu:

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: Nenad Kostić

- Kad mi je pričao o tome, pitala sam ga da li je normalan da će neko to da kupuje od eko materijala koje se ne šiju nego heklaju. Međutim, uspelo je, ljudi su prepoznali kvalitet. Od pilota do poslovnih ljudi do svakakvih političara. Potom su mnogi došli na ideju da dođu kod nas, prepoznaš kad ti neko iz Vlade dođe u radnju. Kupovali su čarape za predsednika. Stvarno se izdvojila klijentela kojoj je to bitno, i ja sam počela da gledam ko nosi kakve čarape, nije mi to pre bilo bitno - ispričala je ranije Marija Mikić u emisiji "Ispovesti".

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