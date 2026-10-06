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Modna kreatorka Suzana Perić imala je poseban razlog da ovih dana bude posebno emotivna. Njena ćerka Tifani 5. oktobra napunila je 21 godinu, a poznata dizajnerka odlučila je da joj rođendan učini nezaboravnim i ispuni joj veliku želju.

Majka i ćerka otputovale su u Pariz, gde su zajedno proslavile ovaj važan jubilej, i to u vreme prestižne Nedelje mode. Suzana je na društvenim mrežama podelila zajedničke trenutke sa svojom mezimicom i emotivnom porukom pokazala koliko joj znači.

- Srećan 21. rođendan, ljubavi moja, sve moje na svetu - napisala je Suzana, pa nastavila:

- Slavimo ga u Parizu, baš kako si želela, usred Nedelje mode, u svetu koji je deo tvog života od rođenja. Sa samo devet meseci prvi put si sa mnom izašla na pistu, a danas sam pored tebe dok sanjaš svoje snove i biraš svoj put.

Za Suzanu je Tifani mnogo više od ćerke – ona je njen najveći ponos i osoba koja je od najranijeg detinjstva bila uz nju i njen modni svet. Dizajnerka se prisetila i prvih koraka svoje naslednice, koja je još kao beba bila deo revija.

1/6 Vidi galeriju Suzana Perić Foto: Kurir/Privatna Arhiva, Shootpix/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Znam koliko ti Pariz znači. Želim ti da ga pamtiš po sreći koju danas osećaš, po našim trenucima i po onom divnom osećaju da je sve o čemu maštaš moguće. Neka ti se ostvare svi snovi, ljubavi moja, čak i oni koje još čuvaš samo za sebe - napisala je Suzana na Instagramu.

Tifani je za 21. rođendan zablistala u crvenom miniću, dok je njena majka odabrala upečatljivu crnu haljinu otvorenih ramena i dubokog dekoltea. Zajedničkom fotografijom privukle su pažnju, a jasno je bilo da su ovaj dan želele da sačuvaju kao uspomenu.

Čestitke za rođendan samo su se nizale, a svu sreću Tifani požeela je i Suzana Mančić.

Suzana, koja iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne uspešne kolekcije i revije, neretko ističe koliko joj je majčinstvo važno. O privatnom životu i muškarcu za kojeg se svojevremeno udala, a sa kojim je dobila Tifani, veoma retko je govorila.

Posebno mesto u njenom životu, međutim, nesumnjivo pripada upravo Tifani, a Suzana nije krila koliko je ponosna na mladu ženu u koju je njena ćerka izrasla.

- Ti si jedna od najdivnijih duša koje sam ikada upoznala. Ne govorim to samo zato što si moja ćerka, već zato što znam koliko je tvoje srce plemenito, koliko dobrote nosiš i sa koliko ljubavi prilaziš ljudima. Ponosna sam na osobu koja postaješ, a najviše na tu nežnost koju čuvaš u sebi.

Tifani Perić nosila mamine modele na reviji u Maroku Foto: Privatna Arhiva

Na kraju emotivne čestitke, Suzana je otkrila i koliko joj znači to što već 21 godinu ima privilegiju da bude Tifanina majka.

- Dvadeset jednu godinu imam sreću da budem tvoja mama. I od svega što mi je život doneo, ti si moj najlepši dar. Voli te mama, više nego što će reči ikada moći da kažu - poručila je Suzana.