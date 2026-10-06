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PevačicaTanja Savić nedavno se sa sinovima i partnerom Mukijem preselila u Beograd na vodi, gde je kupila stan i započela novo životno poglavlje. Nakon godina provedenih u stanu koji je ranije kupila u rodnom Smederevu, odlučila je da svoj porodični dom sada gradi u prestonici.

Selidba za Tanju predstavlja priliku za nove uspomene i lepe trenutke sa najbližima. Fotografijom iz novog doma podelila je delić svoje svakodnevice, a porukom koja ju je pratila pokazala koliko joj u ovom periodu znače mir, zdravlje i snaga za nove početke.

„Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira. Želim vam lepu nedelju“, napisala je Tanja u svojoj objavi.

Njene reči nose poruku da za promene koje priželjkujemo uvek postoji pravi trenutak, bez obzira na sve što im je prethodilo. Uz sinove i partnera Mukija, Tanja sada otvara novo poglavlje, u kojem posebno mesto imaju porodična bliskost i radost zajedničkog života.

Tanja redovno na društvenim mrežama sa pratiocima deli trenutke iz novog doma, pokazujući koliko uživa u prostoru koji uređuje po svojoj meri. U njemu već okuplja bliske prijatelje i članove porodice.

Novi dom tako postaje mesto za svakodnevne male sreće, zajedničke planove i uspomene koje tek dolaze. Sudeći po poruci koju je podelila, pevačica ovom početku pristupa sa novom snagom i željom da uživa u onome što joj najviše znači.

Podsetimo, Tanja je iz Radinca kod Smedereva gde joj i danas žive roditelji.

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Tanja Savić na Festivalu kulture mladih Srbije Izvor: Ivan Perović

Sandra Rilaksandra.rilak@kurir.rs

12:51 PM (2 minutes ago)
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„Nikad nije kasno za novi početak“: Tanja Savić se sa sinovima i Mukijem preselila u Beograd i započela novo životno poglavlje

Pevačica Tanja Savić nedavno se sa sinovima i partnerom Mukijem preselila u Beograd na vodi, gde je kupila stan i započela novo životno poglavlje. Nakon godina provedenih u stanu koji je ranije kupila u rodnom Smederevu, odlučila je da svoj porodični dom sada gradi u prestonici.

Selidba za Tanju predstavlja priliku za nove uspomene i lepe trenutke sa najbližima. Fotografijom iz novog doma podelila je delić svoje svakodnevice, a porukom koja ju je pratila pokazala koliko joj u ovom periodu znače mir, zdravlje i snaga za nove početke.

„Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira. Želim vam lepu nedelju“, napisala je Tanja u svojoj objavi.

Njene reči nose poruku da za promene koje priželjkujemo uvek postoji pravi trenutak, bez obzira na sve što im je prethodilo. Uz sinove i partnera Mukija, Tanja sada otvara novo poglavlje, u kojem posebno mesto imaju porodična bliskost i radost zajedničkog života.

Tanja redovno na društvenim mrežama sa pratiocima deli trenutke iz novog doma, pokazujući koliko uživa u prostoru koji uređuje po svojoj meri. U njemu već okuplja bliske prijatelje i članove porodice.

Novi dom tako postaje mesto za svakodnevne male sreće, zajedničke planove i uspomene koje tek dolaze. Sudeći po poruci koju je podelila, pevačica ovom početku pristupa sa novom snagom i željom da uživa u onome što joj najviše znači.