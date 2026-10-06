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Sutra, 7. oktobra, navršava se 25 godina od smrti Rođe Raičevića. On je iznenada preminuo u u 44. godini u stanu u Beogradu.

U to vreme njegova popularnost bila je na vrhuncu, a kao autor napisao je brojne hitove koji se i danas pevaju poput "Tako je suđeno", "Da Bog da", "A ja imam tebe" i mnogo drugih.

Dve priče koje su ostale iza Rođe koje su i danas misterija su kofer koji je nađen ispred njegovog stana a koji je tu stajao godinama nakon njegove smrti, kao i nestanak sveske u kojoj je pisao pesme.

Pričalo se da je tu svesku prisvojio jedan njegov prijatelj i da je zahvaljujući njima napravio sebi uspešnu muzičku karijeru u regionu.

Jedna od onih koji su upućeni u tu priču je i Biljana Vujović, tekstopisac brojnih hitova, koja je poznavala Raičevića.

- Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala - ispričala je Vujovićeva pre nekoliko godina, pa dodala:

1/9 Vidi galeriju Rođa Raičević Foto: Shutterstock, Promo, Printscreen

- Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi.

Ekipa Kurira je pre izvesnog vremena posetila Rođinu zgradu gde smo razgovarali sa njegovim nekadašnjim komšijama.

- Njegov duh se i dalje oseća ovde u zgradi. Mi svi zaziremo od tog četvrtog sprata i stana u kom je umro. Šteta, mlad i talentovan čovek. Sećam se da je bio kulturan, uvek se lepo javljao. Dolazile su tu stalno neke devojke, ali nisu pravili probleme. Taj stan gde je živeo se izdavao godinama. Bilo je tu studenata, bračnih parova, samaca... Mnogi od njih su odatle pobegli glavom bez obzira kad su čuli i videli u medijima da je tu skončao Rođa. Koliko znam, sada je taj stan prazan. Nekad su tu bila bela vrata, a pre nekoliko godina su promenjena. Nije ljudima svejedno - rekla nam je jedna starija komšinica.

Stanare smo pitali i za čuveni kofer koji je tu stajao godinama, a za koji su stanari pričali da je pripadao upravo Rođi i da niko nije došao po njega posle njegove smrti.

1/5 Vidi galeriju Rođa Raičević Foto: Kurir, Shutterstock, Printscreen/Youtube, Kurir, Printscreen, Aleksandar Jovanović Cile

- Više kofera nema, kao što i sami vidite. Mi ga nismo dirali, bio je tu sve do korone. Jedne noći su došli neki muškarac i žena u crnom, onako srednjih godina. Nosili su i maske, tad smo svi bili zatvoreni u stanovima. Otvorili su ga, u njemu su bile neke sveske, papiri, krpe... Komšinica je gledala kroz špijunku i sve nam je prenela. Bila se baš uplašila od te scene. Prvo su sve slikali, a onda uzeli i otišli. Baš je sve oko tog kofera misterija. Bila i ostala - rekao nam je jedan od sagovornika.

Prema zvaničnoj policijskoj beleški, Rođa je pronađen mrtav u iznajmljenom stanu u Beogradu, 7. oktobra 2001. u besvesnom stanju. Kasnije je ustanovljeno da se predozirao heroinom i metamfetaminom.