ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ PODELILA CITATE O VERI I IZNENADILA PRATIOCE! Ove reči privukle najveću pažnju
- Anastasija Ražnatović na Instagramu je podelila citate o veri, istini i životnim iskušenjima, uz poruku da joj vera mnogo znači.
- Najviše pažnje privukla je objava o nepravdi i rečenica da nepošteni ponekad prolaze bolje od poštenih.
- Anastasiju i Nemanju Gudelja očekuje selidba iz Sevilje u Madrid, nakon što je fudbaler potpisao za Hetafe.
Anastasija Ražnatović oglasila se na Instagramu i podelila nekoliko poruka koje govore o veri, istini i životnim iskušenjima.
Pevačica je objavama pokazala koliko joj znači vera, a posebno se izdvojila rečenica o tome kako u životu ponekad nepošteni prolaze bolje od onih koji se drže istine.
U prvoj poruci koju je podelila navodi se:
- Verujem u Boga i kad kažem istinu i zbog nje ostanem sam.
Druga objava govori o poverenju u Boga i uverenju da će podrška postojati i u budućnosti, bez obzira na ono kroz šta osoba prolazi.
- Verujem Bogu. Onaj koji me proveo kroz sve do danas bit će uz mene i sutra. S tim poverenjem idem dalje - piše u poruci koju je Anastasija objavila.
Ipak, najviše pažnje privukle su reči koje se odnose na nepravdu i odnos između poštenja i životnih okolnosti.
- Verujem Bogu i kad vidim da nepošteni prolaze bolje od poštenih - navodi se u trećoj poruci koju je pevačica podelila sa pratiocima.
U međuvremenu, Anastasiju i njenog supruga Nemanju Gudelja očekuje promena životnog okruženja. Nakon što je fudbaler potpisao ugovor sa Hetafeom, par se iz Sevilje seli u Madrid, gde će provesti godinu dana.
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