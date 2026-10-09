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Anastasija Ražnatović oglasila se na Instagramu i podelila nekoliko poruka koje govore o veri, istini i životnim iskušenjima.

Pevačica je objavama pokazala koliko joj znači vera, a posebno se izdvojila rečenica o tome kako u životu ponekad nepošteni prolaze bolje od onih koji se drže istine.

U prvoj poruci koju je podelila navodi se:

- Verujem u Boga i kad kažem istinu i zbog nje ostanem sam.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Druga objava govori o poverenju u Boga i uverenju da će podrška postojati i u budućnosti, bez obzira na ono kroz šta osoba prolazi.

- Verujem Bogu. Onaj koji me proveo kroz sve do danas bit će uz mene i sutra. S tim poverenjem idem dalje - piše u poruci koju je Anastasija objavila.

Ipak, najviše pažnje privukle su reči koje se odnose na nepravdu i odnos između poštenja i životnih okolnosti.

- Verujem Bogu i kad vidim da nepošteni prolaze bolje od poštenih - navodi se u trećoj poruci koju je pevačica podelila sa pratiocima.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

U međuvremenu, Anastasiju i njenog supruga Nemanju Gudelja očekuje promena životnog okruženja. Nakon što je fudbaler potpisao ugovor sa Hetafeom, par se iz Sevilje seli u Madrid, gde će provesti godinu dana.

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