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Prvi snimak koji je pušten danas u emisiji "Gledanje snimaka" bio je onaj na kom Ivan Marinković priča sa Filipom Carem o tome da Aneli Ahmić ne može da bude mirna, ali i da je Filip Đukić namazan i kvaran jer pokušava da izazove ljubomornu reakciju kod Aneli. Ivan je tom prilikom rekao da je Aneli prošle sezone njega bacila niz vodu zbog Anđela Rankovića, a Car je istakao da će se zbog takvog Ahmićkinog ponašanja ohladiti. On je istakao da je Dalila Dragojević za sve njih hiperinteligentna, kao Nikola Tesla, žena sa stavom.

- Od Ivana se to moglo očekivati, a ovaj dečko i dalje pati za bivšima. Naravno da mi smeta. Da moj klip izađe ovakav, da govorim za Luku, da kažem znaš šta je Luka za njega, bio bi haos. Izvređao bi me, ali šta ima veze. On kaže da ću mu se ja njemu ogaditi, a nek se i on meni ogadi. Više puta potencira i spominje Dalilu, ne bi se začudila da uđe Dalila. Neka nastavi naravno i videćemo - rekla je Aneli.

1/8 Vidi galeriju Filip Car i Dalila Dragojević Foto: Nemanja Nikolić, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić

- Ružno je ovako kad čujem sa strane, situacija je vila kad smo se svađali, kad je ona onako reagovala za bivše momke, tako sam prokomentarisao sa Ivanom. Moj odnos sa Dalilom je bio živo s*anje, a sad sam u Aneli zaljubljeniji nego što sam bio u Dalilu za tako kratko vreme. Krivo mi je kad vidim sebe da uzdižem neki odnos koji je bio teška katastrofa, živo s*anje, znam kako bi reagovao da veliča nekoga, rasulo bi me, nije okej. Nema veze što je ona napravila nešto, trebalo je njoj da kažem, a ne Ivanu sa strane - rekao je Car.

- Nisam punio glavu Caru, on je započeo tu priču. Napravili su dogovor, videćemo dokle će trajati, ali poštujem napredak i trud. Bolje da je njoj to rekao, ali rekao je, bila je priča oko njenih četiri pet bivših muškaraca, on se meni zakleo u oca, majku i sestru da je stvarno zaljubljen u Aneli, ne smatram ga rijaliti kretenima, kad mi se neko tako zakune ja moram da verujem - rekao je Ivan.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Meni je ovo smešno, naravno da je zaljubljeniji bio u Dalili, to ne može da se uporedi. Njemu je to bilo nedostižno, on je osvajao, bila je tu sa mužem, sa Carem je poletela, ostavila je sve, bili su u izolaciji, sad Car hoće da se izvadi iz situacije. Jeste Dalila Nikola Tesla za Aneli, kad ljudi porede njih dve, imaju samo tu drčnost od sličnosti - rekla je Miljana.

Pogledajte dodatni snimak: