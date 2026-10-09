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Nenad Jovanović, vanserijski pevač poznat kao Nenad Mej Dej, bio je 1978. godine prvi glas tadašnje bivše Juge, a kako je tek sada objavljeno, preminuo je pre dve godine.

Ova vest šokirala je mnoge, s obzirom na to da gotovo niko nije znao da nas je Nenad napustio pre dve godine.

Gruov di-džej se oprostio od Nenada i podsetio na sve maestralne stvari koje je uradio.

- Dragi moj Šone, neka ti je laka zemlja... R. I. P. Nenad Jovanović iz grupe May Day nas je napustio još pre dve godine. To je onaj momak što je otpevao refren Gruove pesme „Srce“ i još mnoge druge... Ja sam, nažalost, tek danas saznao. Sa tugom u srcu pomoliću se za tebe - napisao je Munja, legendarni di-džej.

Ko je bio on?

Nenad je bio član grupe May Day, u čijem sastavu su bili Aleksandar Kostur, Saša Novaković, Tamara Milanović i Žarko Radosavljević. Nakon što je napravio planetarni hit „Noć sa tobom“ 1994. godine, koji je preko noći zauzeo sve liste devedesetih, grupa je postala veoma prepoznatljiva.

Spekulisalo se još u to vreme da je pevačica bila jedna od „otvaračica usta“, te da joj je Marija Mihajlović, kao i mnogima u to vreme, poput Anabele i ostalih, pozajmljivala glas.

kurir / blic

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV