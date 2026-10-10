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Nastup repera Devita u jednom noćnom klubu na jugu Srbije otkazan je zbog slabog interesovanja publike, saopšteno je na Instagram nalozima ovog kluba.

Iz kluba su se tom prilikom izvinili svim gostima koji su prethodno rezervisali mesta za nastup. Istakli su da, zbog nedovoljnog odziva, događaj ipak neće biti održan.

Foto: Printskrin

- Zbog slabog interesovanja nastup Devita je je otkazan. Izvinjavamo se svim našim gostima koji su rezervisali mesta za ovaj nastup - naveli su iz kluba u objavi.

Saopštenje je ubrzo privuklo pažnju javnosti, a ispod objave nizali su se komentari onih koji su pohvalili odluku da se otvoreno saopšti razlog otkazivanja.

Mnogi su istakli da je potez kluba za svaku pohvalu, posebno jer su, kako se navodi u komentarima, pojedini organizatori u sličnim situacijama kao razlog otkazivanja ranije navodili "tehničke probleme", dok se stvarni razlog nije javno saopštavao.

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Ovakav pristup naišao je na pozitivne reakcije dela publike, koja je ocenila da je iskreno obraćanje gostima i javnosti mnogo korektnije od skrivanja pravih razloga zbog kojih neki nastupi budu otkazani.

Kurir.rs

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