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Filip Car progovorio je o svom odnosu sa Aneli Ahmić i prvi put priznao javno da je zavoleo više od Dalile Dragojević.

Nakon što ga je voditelj podsetio da mu je Aneli Ahmić zamerila što ju je ponizio, Filip Car je objasnio da je reagovao iz besa i nemoći, te se osvrnuo na uvrede koje je izrekao na njen račun. Kako je istakao, najosetljiviji je kada mu neko spomene najbliže, ali ga je Aneli iznenadila reakcijom.

- Meni možeš sve da uradiš sem da mi opsuješ porodicu. Meni se onda odšrafe šrafovi i ja ne znam da se zaustavim. Sj**ala me što nije ni mene uvredila, a kamoli porodicu. Rekao sam joj da mi ne pada više na pamet da se svađam na takav način, prioritetno zbog sebe - objasnio je Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Uporedio emocije prema Aneli i Dalili

Voditelj se dotakao i teme da je Aneli pohvalila Karića, kao i ranijih Carovih tvrdnji da Aneli neće voleti kao svoju bivšu partnerku Dalilu Dragojević. Car je potvrdio da je napravio propust.

- Istina, ali trebala je da istakne da joj je drago što smo mi spustili loptu. Ja sam pogrešio i to priznajem - poručio je Car.

1/9 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

Filip je potom iznenadio sve u studiju i pred kamerama otvoreno priznao kakva osećanja gaji prema Aneli.

- Mnogo sam se više za ovo kratko vreme zaljubio u Aneli i vezao za nju nego u Dalilu - zaključio je Car.

Podsetimo, Filip Car, koji je nedavno u žestokom sukobu sa Aneli, slomio nogu, priznao je Terzi svoje emocije prema njoj: "Ja sam mazohista, meni će p***a glave doći. Ja sam bolesnik. Znaš ti da se meni sve gnusnije i gnusnije stvari dešavaju. Jesam li ja psihopata, mazohista? Napolju sam uživao, nemam curu, nemam probleme. Dođem ovde, svidi mi se Anđela, zbrišem. U zbrisanju se zaljubim u ovu. Gde to ima? Kome to da objasniš? Vidim da me vuče. Toliko me radi da je to bolesno".