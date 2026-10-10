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Tek što je izgovorio sudbonosno „da“ i uplovio u bračne vode, Neša Tvins ponovo je dospeo u centar pažnje! Nakon tajnog venčanja, pevač je osvanuo u prisnom izdanju sa atraktivnom plavušom, a fotografije su otvorile pitanje: Šta se dešava sa tek započetom bračnom idilom?!

Dok se još nisu slegli utisci nakon njegove ženidbe, Neša je priredio novo iznenađenje! Zagrljaji, nežnosti i misteriozna plavuša, a onda je usledio i „Raskid“! I to baš u trenutku kada bi, po svemu sudeći, trebalo da uživa u bračnoj sreći!

Neša Tvins
Neša Tvins Foto: Privatna arhiva

Ipak, iza kadrova koji na prvi pogled deluju kao uvod u ljubavni skandal krije se nova pesma! Neša Tvins udružio je snage sa grupom Zavičajno Jato i predstavio numeru „Raskid“, dok je ulogu atraktivne plavuše u spotu ponela Janja, pevačica grupe Duck.

Novu pesmu, koja donosi spoj prepoznatljivog zvuka devedesetih i krajišničkog melosa, potpisuje Dragiša Baša, poznati hitmejker i Nešin kum!

Svadba Neše Tvinsa Foto: Branko, prinstacreen, Kurir

Od tajne svadbe do „Raskida“, i to u zagrljaju druge žene! Neša Tvins je novom pesmom i provokativnim kadrovima iz spota uspeo da napravi pravu estradnu intrigu. 

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Venčanje Neša Tvins Izvor: Privatna arhiva