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Pevačica Katarina Grujić godinama uživa u skladnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim je dobila ćerku Katju. Nedavno je iznenadila javnost priznanjem da je u prošlosti nesvesno bila u vezi sa oženjenim muškarcem koji ju je obmanjivao.

Pre nego što je stala na ludi kamen i osnovala porodicu sa Gobeljićem, Katarina je javnosti predstavila nekoliko emotivnih partnera. Međutim, jedna situacija iz prošlosti ostavila joj je poseban gorak ukus, jer je tek naknadno saznala da je njen tadašnji dečko zauzet.

"Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod”, otkrila je pevačica u jednoj emisiji.

1/8 Vidi galeriju Katarina Grujić na snimanju spota Foto: Kurir

Nakon ovog iskrenog priznanja usledilo je i pitanje voditelja da li je reč o poznatom fudbaleru koji je u medijima bio prepoznatljiv po brojnim afera, ali je Katarina odlučila da zataji i na to pitanje nije želela da da odgovor.

Ulaže u nekretnine sa suprugom

Danas su ti neprijatni trenuci daleko iza nje. Katarina i njen suprug Marko Gobeljić svili su porodični dom i žive u luksuznom stanu u popularnom beogradskom naselju.

Pored uspešnih karijera, bračni par je odlučio da novac pametno investira i pokrene privatni biznis. Pevačica je uložila u nekretnine, pa već neko vreme zajedno sa suprugom uspešno izdaje dve luksuzne kuće u Kolašinu u Crnoj Gori.

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