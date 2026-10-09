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Odnos Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze i dalje intrigira sve, iako oni od kraja Elite 9 nisu u kontaktu, a kako je Terza ušao u Elitu 10, Sofija redovno kači storije na svom Instagramu i komentariše aktuelne učesnike Elite, a ponekad i njega.

Samim tim, njena nova objava je iznenadila sve, te mnogi sumnjaju da je posvećena upravo Terzi.

Sofija je na svom Instagramu okačila snimak kako vozi automobil, a u pozadini ide pesma "Boli li" od Tanje Savić, te mnogi sumnjaju da je ovu pesmu posvetila upravo Terzi.

1/6 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

Odnos pun uspona i padova

Podsetimo, odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze obeležili su brojni usponi i padovi, svađe, raskidi i pomirenja. Njihova veza bila je jedna od zapaženijih priča u rijalitiju „Elita“, a uprkos brojnim nesuglasicama, u pojedinim trenucima ponovo su se zbližavali i priznavali da emocije nisu nestale.

Ipak, njihov odnos nije opstao. Nakon izlaska iz rijalitija, oboje su govorili o svom odnosu, a u javnosti su se pojavile i nove izjave i međusobne prozivke. Sofija je u septembru 2026. govorila i o poslednjim porukama koje je razmenila sa Terzom, čime je njihova turbulentna priča ponovo dospela u fokus javnosti

Pogledajte dodatni snimak: