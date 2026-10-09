Slušaj vest

Odnos pevačiceNikolije Jovanović i njene majke, folk legende Vesne Zmijanac, godinama privlači veliku pažnju javnosti. Pevačica se u jednom emotivnom obraćanju rasplakala dok je govorila o stalnim poređenjima sa majkom, istakavši da je upravo od Vesne naučila kako da bude bolja žena i majka.

Nikolija je naglasila da je tema poređenja sa majkom prati praktično čitavog života i da njih dve ne treba posmatrati kroz isti muzički ili životni kalup.

"Konstantna tema ceo moj život je poređenje sa mojom mamom. Da, moja mama peva bolje od mene, moja mama peva bolje od svih. Mogu da vam kažem samo da ne pevam kao moja mama i ne kuvam kao moja mama, ali ja sam bolja mama nego moja mama. Svašta sam nešto krucijalnije bolja nego moja mama. Znate li zašto sam ja bolja? Zato što je ona moja mama. Zato što nju nije imao ko da nauči, a mene jeste. Ona me je naučila da budem bolja”, izjavila je Nikolija svojevremeno.

1/9 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Printscreen/Instagram

Ona je takođe istakla da je obrazovanija i bolja žena od svoje majke, naglasivši da to nije kritika, već rezultat onoga što joj je majka omogućila u životu.

Nikolija je rođena 19. oktobra 1989. godine carskim rezom u 8:30 ujutru, a Vesna Zmijanac je u više navrata emotivno govorila o teškoj borbi za njeno rođenje. Folk pevačica je trudnoću provela pod stalnim lekarskim nadzorom i ležala u bolnici sedam meseci jer je strahovala za bebu.

Ipak, godinama kasnije, Vesna je otvoreno priznala da sebi zamera mnoge stvari kada je u pitanju majčinstvo i odrastanje njene ćerke.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic, Screenshot

"Ne može i jare i pare"

Komentarišući Nikolijine izjave i odnos koji su imale tokom njenog odrastanja, Vesna je objasnila da je morala puno da radi i odsustvuje kako bi svojoj ćerki obezbedila školovanje i prilike koje sama nije imala.

"Možda mi je malo zamerala dok nije dobila svoju decu, sad shvata da to nije nimalo naivno, a ni lako”, navela je svojevremeno Vesna Zmijanac, dodajući da "ne može i jare i pare" kada se usklađuju velika karijera i briga o porodici.

Pogledajte dodatni snimak: