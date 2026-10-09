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Emir Brunčević je izneo emotivnu ispovest i otvoreno progovorio gubicima, porodici, porocima i životu provredenom u zatvoru.

"Sudbina je bila takva"

- Sve bih na svetu dao da mi je otac tu, da vidi to, ali imam tu strica koji mi menja oca. Život je takav, šta da radim, sudbina je bila takva. Ja sam ponosan što mi je otac bio takav kakav jeste. I ako ga nemam, ponosan sam na njega - rekao je pevač, prenosi Blic, a zatim je otkrio kakav je to za njega ostao ožiljak na srcu:

1/4 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Prinvatna arhiva, Nemanja Belušević, Marko Karović

"Ostao sam bez majke godinu dana kasnije"

- Kako da ne. Ostao sam bez majke godinu dana kasnije... Majka se razvela od oca i udala se. Imam kontakt s majkom, viđam je, sve okej, ali bez oca sam ostao sa 5 godina. Život ide dalje, šta da radim, sudbina je takva bila. Teško mi je bilo.

Prisetio se tragedije u kojoj je izgubio oca:

-Da, ubili su ga 1993. I, kažem, za strica mog koji je osvetio mog oca 1997. Sudbina je bila takva ne ponovilo se nikom - rekao je Emir u razgovoru, pa otkrio da se neke slike u glavi još uvek vraćaju:

- Pa, normalno da mi se vraćaju slike. Ja sve pamtim šta je bilo kroz detinjstvo. Sad, šta je bilo pre 2 dana, ne mogu da zapamtim. A kao dete, svega se sećam - rekao je, te otkrio neke detalje:

- Pa, sad da pamtim oca konstantno da je bio sa mnom, ne, ali možda par slučajeva. Kad sam bio mali, kad me je vozio auto, kupovao sladoled i to, se sećam. Kad ga hapsila policija i te stvari. Ovako nešto, sad, da se previše sećam, ne.

"Stric me je odgajio"

1/4 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Kurir, Marko Karović, Printscreen

- Da, imam ja tu dva strica koji su me odgajali, gledali su me, iskreno, bolje nego svoju decu. I zahvalan sam im do groba. Tako da, nikakvu muku nisam video dok sam bio dete, da sam, da nešto mi je nedostajalo. Jedino otac i majka. A tako da nešto nisam imao, uvek sam imao prvo ja, pa ostala deca.

"Sve sam probao"

Emir je u razgovoru iskreno govorio o porocima:

- Pa, brate sve sam probao. Kokain, alkohol, to je ništa. To je nešto najgore u životu što mora čovek da proba. Ali okružen si kafanama, takvim ljudima koji su oko tebe, i izmakneš kontroli. Ali hvala Bogu, ja sam to na vreme video i rekao: nikad više to mi ne pada na pamet. Mislim da mi daš ceo svet, mogu da budem i neko i nešto i niko i ništa, sa tim je završeno. Ko veruje, veruje. Opravdavam se samo Bogu i nikom više na svetu. Samo mogu da posavetujem nekog da je to ništa, da neko, da mu ne pada na pamet. Bolje odmah da skoči s petog sprata na glavu nego da proba kokain i te stvari.

Zatvorski dani

- Igrom slučajeva sam otišao u zatvor. Imao sam neku svađu, nebitno. Otišao sam u zatvor i sanjao sam oca gde me molio da te stvari ne radim. Ustao sam u 1 sat, i rekao: dragi Bože, daj mi samo u životu samo još jednu šansu, i nikad više neću otići u kazino i neću probati kokain. I evo 4 godine, hvala Bogu, uopšte mi ne pada na pamet, kao da ne postoji to u životu - rekao je, pa nastavio:

- Odjednom imaš sve. Telefone, kafane, muziku, društvo. Odjedanput ti se gasi, zatvaraju tu sobu. Nikad, kad gore mi nije bilo. Najgore mi je bilo kad dođe 1, nikad da dođe pola 2 da padne ona kazaljka. A dok se popne do 2, još veća muka. Naučiš za mesec što ovamo nisam mogao da naučim za 20 godina.

Na pitanje o problemima u zatvoru, rekao je sledeće:

-Ne, ja sam bio sam u sobi, ali kad izađeš u šetnju tih sat vremena, uvek ima naših Jugovića. Upoznaš se odmah: daj Emire, pevaj nam nešto.

1/5 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Marko Karović

"Od neprijatelja sam pravio prijatelje u zatvoru"

- Pa, imam, tu sam upoznao par prijatelja. I pre sam ih znao, ali tamo smo se sreli, dočekali me i dali mi cigare i da jedem i da pijem. Kao zatvor. Tu od neprijatelja praviš prijatelje. Ali meni nije bilo teško sad, da si imao problema i to, ne. Ja sam bio kratko. Da nisam bio u zatvoru, ne bih sad sedeo ovde pored tebe.

"Stan sam znao za noć da prokockam"

Na pitanje koliko stanova je prokockao, pevač je iskreno odgovorio:

- Stanova? Ma, to je išlo za noć. Ja sad kad pričam, posle me nerviraju komentari, kaže: neko napiše, na primer, laže. Znaju to moji Novopazarci, dobro što sam ja radio. To je išlo za noć. I stan. Ali uvek sam imao neke pare, odakle je to meni bilo, uzmi, dadni, vrati, zaduži se.

"Do 10. godine nisam znao da imam majku"

Govoreći o porodici, otkrio je da dugo nije znao da ima majku.

- Ja sam do 13. godine odrastao sa tetkom, sa stričevima i sa nanom. Tako da ja u momentu nekom nisam ni znao ko mi je mama. Do možda 10, 11 godine, dok sam shvatio, kad su me vodili da je vidim, i ona dolazila da me viđa. Tad sam shvatio da mi je ona majka, i tako vremenom. Sad je sve okej. Dobro, ja razumem i nju, ona je bila mlada, tad nije bilo telefona, drugačija vremena bila. Ona je htela da me uzme, ali oni nisu, stričevi nisu bili za to da ja idem, pošto je ona mlada i tako je - iskreno je priznao pevač.

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