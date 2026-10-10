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PevačicaKatarina Živković sinoć je napravila spektakularnu atmosferu u jednom beogradskom klubu, koji je bio dupke pun. Pevačica je svojim hitovima podigla publiku na noge i još jednom pokazala zašto važi za jednu od najtraženijih pevačica na domaćoj estradi.

Osim što niže uspešne nastupe, Kaća uveliko priprema novi album, a otvoreno je progovorila i o vrtoglavim novogodišnjim honorarima, injekcijama za mršavljenje, ali i o suprugu koji joj je najveća podrška.

Uzbudljiv period

1/14 Vidi galeriju Katarina Živković uveliko priprema novi album, a otvoreno je progovorila i o vrtoglavim novogodišnjim honorarima, injekcijama za mršavljenje, ali i o suprugu koji joj je najveća podrška. Foto: Privatna arhiva

Katarina ne krije da je pred njom uzbudljiv period, a nakon novih pesama u planu je i veliki solistički koncert. Ipak, kako kaže, ne želi ništa da radi na brzinu, već joj je najvažnije da publici predstavi kvalitetan muzički projekat.

– Planiram stvarno nešto veliko za sledeću godinu. Sada su mi prioritet nove pesme i album. Znam da će nakon toga, po automatizmu, doći neki veći koncert – rekla je Katarina.

Za razliku od ranijih godina, kada je birala među već gotovim kompozicijama, pevačica je sada odlučila da okupi autore koji će pesme stvarati isključivo za nju. Među saradnicima su i ljudi sa kojima je radila na početku karijere, ali i nova imena. Zanimljivo je da jedan od autora inspiraciju za njene buduće hitove trenutno pronalazi čak na Kubi.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

– Prvi put u životu sam imala sastanke sa autorima. Nisam tražila pesme, već sastanke, da osete moju energiju i na osnovu toga naprave nešto posebno za mene. Niko mi ništa nije vadio iz fioke, svi rade namenski za mene – objasnila je pevačica.

Katarina priznaje da danas na muziku gleda mnogo zrelije i da je tokom karijere naučila važnu lekciju. Nekada je, u želji da što pre napravi veliki uspeh, pokušavala da prati trendove, dok sada smatra da je najvažnije ostati veran sebi.

00:40 Katarina Živković Izvor: Privatna arhiva

Interesantno je da su pojedine pesme koje danas publika voli upravo one u koje je verovala još pre desetak ili petnaest godina.

Honorari

Kako se bliže novogodišnji praznici, sve glasnije se govori o astronomskim ciframa koje pojedine estradne zvezde navodno dobijaju za nastupe u najluđoj noći.

Katarina je otkrila da su pregovori za njen novogodišnji angažman već u toku, ali da se ona lično ne bavi finansijskim detaljima.

– Što se tiče angažmana i finansija, sve sam prepustila svom menadžeru, on se u to razume – poručila je Kaća.

Na priče o honorarima koji dostižu čak 100.000 ili 200.000 evra reagovala je uz dozu ironije, rekavši da bi bilo sjajno ukoliko su te cifre zaista tačne.

00:36 Katarina Živković Izvor: Privatna arhiva

Promenila životne navike

Pevačica se osvrnula i na temu o kojoj se poslednjih meseci sve više govori na estradi – upotrebu injekcija za mršavljenje.

Kaća je jasno stavila do znanja da takav način gubitka kilograma nije njen izbor, već da se okrenula pilatesu i promeni životnih navika.

– Nikada ne bih koristila te injekcije niti bih ih ikome preporučila – izjavila je Katarina.

Ona smatra da je za regulisanje telesne težine najbolje potražiti savet nutricioniste i uvesti odgovarajuće promene u ishrani, umesto samoinicijativnog korišćenja lekova.

00:40 Katarina Živković Izvor: Privatna arhiva

Iako se u javnosti sve češće govori o raskidima i razvodima poznatih parova, Katarina svoj emotivni život nastoji da sačuva daleko od očiju javnosti.

Odnos sa suprugom

Na pitanje koliko truda ulaže u očuvanje svog odnosa, pevačica je kroz osmeh dala neočekivan odgovor.

1/5 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Print Screen, Printscreen, Kurir

– Ne trudim se uopšte (smeh). On je uvek moja podrška.

Pevačica je tako još jednom pokazala koliko joj znači podrška koju ima u privatnom životu, dok se istovremeno priprema za novo poglavlje u muzičkoj karijeri.

A sudeći po planovima koje je otkrila, publiku Katarine Živković u narednom periodu očekuje mnogo iznenađenja.