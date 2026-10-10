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U porodici Đanija Trajkovića danas je poseban dan, budući da njegova unuka slavi rođendan. Tim povodom prva se oglasila ponosna baka Slađa, koja je svojoj mezimici uputila emotivnu čestitku.

Ćerka Marka Trajkovića danas proslavlja rođendan, a Slađana je ovu priliku iskoristila da se oglasi na Instagramu, prvi put nakon izlaska iz bolnice.

1/5 Vidi galeriju Porodica Đanija Trajkovića danas ima veliki povod za slavlje. Naime, Đanijeva unuka, proslavlja rođendan, a ponosna baka Slađa prva se oglasila. Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen/Magazin In

Ona je objavila fotografiju sa letovanja na kojoj nežno ljubi svoju unuku, a uz nju je napisala dirljivu poruku koja je raznežila mnoge.

„Srećan rođendan, pahuljice moja, voli te baka“, poručila je Slađa.

"Tata te voli najviše"

Istu fotografiju podelio je i njen sin Marko, koji je svojoj naslednici takođe uputio čestitku, ne krijući koliko mu znači.

Uz objavu je dodao i pesmu „Ti si ćerko tatin sin“, a potom se obratio svojoj mezimici emotivnim rečima.

„Srećan ti rođendan, princezo moja, voli te tata najviše na svetu“, napisao je Marko.

Đani o Slađinom stanju

Podsećamo, Đani je nedavno otkrio u kakvom se stanju nalazi njegova supruga, nakon što je napustila VMA, gde je nekoliko dana ležala zbog detaljnih analiza.

- Dobro je, hvala dragom bogu. Već je spremila punjene paprike kod kuće. To mi je najbitnije, kad je ona zdrava, onda sam i ja zdrav, imam volju za sve - otkrio je Đani, da se Slađa vratila kući i već počela da obavlja kućne poslove.

1/5 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani voli da mlađe izgleda Foto: Printscreen Paparaco Lov, Nemanja Nikolić, Printscreen TikTok

Podsetimo, supruga Radiše Trajkovića Đanija provela je nekoliko dana na analizama na VMA:

- Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba creva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želeo - rekao je folker.