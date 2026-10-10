Slušaj vest

Voditeljka jutarnjeg programa na TV Pink, Jovana Jeremić, gostovala je u emisiji "Magazin In", koju vodi Sanja Marinković, gde je govorila o početku ljubavne veze sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

Otkrila kako ju je Tigar osvojio

Jovana je tom prilikom otkrila kako je Miloš uspeo da osvoji njeno srce i pokaže joj da je muškarac na kojeg može da se osloni, ističući da su se njih dvoje zbližili kroz njegova dela.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja sam Miloša upoznala tako što mi je rešio jedan životni problem. On se osetio vrlo muževnim što je to uradio. Ne mogu da govorim koji sam problem imala, životni je i privatni je. Muškarac se oseća muževnim kada pomogne ženi. Oni vole da budu dominantni. Mi smo se zavoleli kroz dela. Kad smo počeli ja sam mislila da od toga nema ništa. Nisam ga na početku volela, to i on može da potvrdi. On je mene delila osvajao, on je bio siguran u meni od prvog momenta, ja nisam bila sigurna zbog pređašnjih iskustava. On je vitez, on je mene zaštitio - rekla je Jovana i dodala:

Voditeljka je potom otkrila i šta joj je Miloš poručio na početku njihove veze, naglašavajući da joj je pružio sigurnost i stavio do znanja da više ne mora da se iscrpljuje kao ranije.

- Rekao mi je da mu je važno da sam ja živa i zdrava i da ne moram da radim kao što sam radila do 35. godine jer sada imam njega. Rekao mi je da želi da budem relaksirana, a ne da se razbolim... - otkrila je voditeljka.

''Hoću da mi plati ceo put''

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja volim da mene moj budući suprug i povede i odvede na put i da mi ne naplati kao da sam cimerka taj put, hoću da mi plati ceo put, ako me vodi za rošđendan ili ovako. Ja sam imala momente kad sam plaćala po pola. Muškarac mora da zarađuje više i tu nema diskusije. Moje pare su moje, a njegove su zajedničke - rekla je Jovana tokom emisije ''Magazin In'' na temu muško-ženskih odnosa.