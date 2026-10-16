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Estradne ličnosti dosta vremena provode putujući avionom, kada putuju na odmor ili zakazane nastupe širom sveta. Većina ne krije da se plaši letenja, te znaju i da popiju čašicu alkohola kako bi prebrodili let.

U razgovoru sa jednom stjuardesom, koja je želela da ostane anonimna zbog politike avio - kompanije za koju radi, mediji su saznali mnogo škakljivih detalja o poznatima iz sveta muzike i glume.

Rad sa poznatim ličnostima

Ona radi na svim linijama koje lete iz Beograda ka Evropi, a to su uglavnom destinacije u Nemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Kipru, na koje domaće zvezde putuju, i ima veliko letačko iskustvo iza sebe. Ona najbolje zna da rad sa ljudima nije nimalo lak, a da li se po nečemu razlikuju poznati od ostalih putnika pitali smo je tokom razgovora.

"Mnogi poznati su me iznenadili. Neki o kojima sam imala lepo mišljenje razočarali su me, dok su neki o kojima sam imala određene predrasude pokazali koliko su prizemni, prirodni i opušteni, za razliku od onoga što možda prikazuju u javnosti".

1/8 Vidi galeriju Nataša Ninković Foto: Miloš Nadaždin za magazin Lepa i srećna, Antonio Ahel/ATAImages

"Nataša Ninković i Sanja Marinković su me razočarale"

Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovarila je:

To bi definitivno bile glumica Nataša Ninković i voditeljka Sanja Marinković. Natašu sam lično obožavala, pa mi je njen nadobudni stav izazvao veliku neprijatnost, a nažalost sličnog su mišljenja i moje kolege. Ona se na avionu ponaša poput dive, i kao da smo joj posluga. S druge strane, Sanja Marinković je napravila čitavu dramu zato što je bila zamoljena da stavi torbu u odeljak za prtljag. Iako joj je objašnjeno da je to procedrua samo tokom poletanja, iz bezbednosnih razloga, dramila je na očigled svih i raspravljala se."

Prijatno iznenađenje

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Kurir/M.J.

S druge strane, onih koji su je prijatno iznenadili su: Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović, Đani i Lepa Brena.

"Oni su definitivno dokaz da što je veća zvezda - manje kompleksa.Karleuša me je posebno iznenadila, koja uopšte ne govori i nema onaj agresivan stav koji prikazuje u javnosti. Najnormalnije je sedela sa svojim plesačicama, ćaskala, raspitivala se za parfeme iz naše ponude, čak i kupila neki od dvadeset evra, a ispoštovala je svakoga ko joj je prišao da se slika i čak je nije mrzelo da ustane svaki put!"

Kurir.rs/Mondo