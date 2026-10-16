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Kada je Milica Mitrović najavila da nas večeras očekuje vanredno ubacivanje u "Eliti 10", kada će na imanje u Šimanovcima zakoračiti tri nova učesnika, počele su da kruže brojne spekulacije. Tim povodom, šuškalo se da će jedan od tri nova učesnika biti Marko Osmakčić.

Ubrzo nakon spekulacija, Marko je podelio snimak iz hotelske sobe u Beogradu na kom nije rekao ni reč, već je nasmejano pozirao snimajući odraz u ogledalu. Nije potvrdio, ali nije ni demantovao, već je nastavio da golica maštu ljudima na mrežama o svom potencijalnom ulasku u Elitu.

Marko Osmakčić Foto: Printscreen Instagram

Ostaje da se isprati kako će aktuelni učesnici reagovati na nove takmičare, kako će ih prihvatiti, ko će im prvi pružiti ruku, a ko će u njima odmah prepoznati konkurenciju.

Po završetku vanrednog ubacivanja počeće emisija "Pitanja novinara“, tokom koje učesnici često moraju da odgovore na nezgodna pitanja i suoče se sa temama koje su pokušavali da izbegnu.

1/5 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Na površinu bi mogle da isplivaju nove informacije, neizgovorene istine i detalji koji bi mogli da izazovu burne reakcije u Beloj kući.

"Stiže Boing"

U prilog spekulacijama o Markovom ulasku govori i njegov prethodni stori na Instagramu. Naime, Marko je objavio snimak iz automobila uz poruku: "Stiže Boing".

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, večeras će nagađanjima doći kraj kada ćemo konačno saznati ko su definitivni takmičari koji će promeniti tok igre.

Napravio najveću prevaru u istoriji rijalitija

Podsetimo, Marko je u javnosti ostao najzapaženiji po verovatno najvećem skandalu u istoriji rijaliti programa na našim prostorima, kada je napustio šou nakon što je u plasirana lažna vest o smrti njegovog oca kako bi ga porodica izvukla sa imanja u Šimanovcima.

Osim toga, Marko je nedavno gostovao u jednoj emisiji gde je govorio o svim aktuelnostima u "Eliti 10". Inače njegova bivša verenica Glorija je pre neki dan takođe ušla u rijaliti, a sa njom je Marko raskinuo veridbu posle samo tri dana. Osmakčić je nedavno otkrio i nepoznate detalje o Filipu Cari i Anđeli Đuričić.

1/8 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram, Printscreen YouTube, Printscreen/Instagram

- Ja sam sa Carem oficijalno okej. Anđela kad je bila u Crikvenici, mi smo se zapratili pre godinu i tu postoji neko poštovanje i rivalstvo. Ja jedini mogu da mu budem rival, Karinjo nešto pokušava. To ti je kao u džungli dve zveri, poštuju se i neće da se napadnu ako ne mora. Car i ja imamo poštovanje, gotivimo se jer smo slični i uvek ispadamo manijaci, ali imamo jako puno kvaliteta. Pričao mi je za desetku, za Crikvenicu i Anđelu, to su oni iskreni razgovori u četiri ujutru. Ja sam bio u Cirihu u izlasku, došao sam kući razočaran - pričao je, pa nastavio:

- Ja sam tad dao Staniji pozdrav, taj neki period i on se verovatno upalio jer je video da ću opet da budem važan. Mi smo krenuli u priču, bio je on isto pripit i malo mi pričao oko života, ćerke, pa smo se dohvati Anđele i rijalitija. On smatra da sam ja pravi igrač i da treba da uđem. To što je on meni rekao za Anđelu ima svoju cenu, bio je ful iskren. On je toliki kreten zbog ovog sa Aneli, ja treba da mu kažem da se zatrči i više nikad da je ne vidi - pričao je Osmakčić u emisiji "Pitao bih za druga" na RED televiziji.

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