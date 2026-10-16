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Sava je od supruge stariji 15 godina, a upoznao ju je kada je on bio profesor u školi koju je pohađala zbog čega su nailazili na osudu javnosti. On je jednom prilikom otkrio da su nailazili i na nerazumevanje od strane pojedinih članova porodice.

1/6 Vidi galeriju Snajka pevačice Teodore Džehverović, Adriana Kadar, čeka drugo dete sa svojim 15 godina starijim partnerom, Savom Džehverovićem. Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Naš put nije bio lak, mnogo smo patili, ali smo na kraju opstali! Ovo je ono što nikada nisu uspeli da nam uzmu. Sve im je oprošteno, neka sad žive svoje živote daleko od nas! Znam da im sad nedostajemo. Posveta bivšoj porodici - napisao je jednom prilikom Sava na Instagramu.

"Njihova ljubav će biti naše najveće bogatstvo"

Podsetimo, par ima ćerkicu Doroteu, a Adriana se emotivnim rečima oglasila nakon što su saznali da čeka dečaka.

- Njihova ljubav biće naše najveće bogatstvo. A ako u nečemu želimo da uspemo kao roditelji, onda je to da ih naučimo da uvek budu tu jedno za drugo. Sve je za sada u redu i nadamo se da će tako i ostati - napisala je ona.

Preselili se u Dubai

1/7 Vidi galeriju Savo Džehverović i Adriana Kadar uživaju u zalasku sunca u pustinji Foto: Printscreen Instagram

Inače, par već neko vreme živi u Dubaiju, a nedavno su podelili vest da su uspeli da obezbede sopstveni stan.

Novi stan porodice Džehverović ima dnevni boravak sa kuhinjom, terase, ostavu, dve spavaće sobe i dva kupatila, a Adriana je ceo prostor detaljno usnimila. Inače, terasa ima 40 metara kvadratnih koja je kao jedan stan u Beogradu.

- Kada smo prvi put ušli u ovaj stan stvarno smo bili oduševljeni, bio je lepo sređen i nadam se da ćemo ga i mi lepo srediti - izjavila je Adriana.

Inače, zgrada u kojoj su kupili stan poseduje bazen u dvorištu, lobi, teretanu, tako da nema sumnje da će ovde baš uživati.