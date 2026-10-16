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Bivša partnerka Petra Graše, pevačica Danijela Martinović, započela je novo životno poglavlje sa bivšim policijskim inspektorom Josipom Plavićem. On je napravio nesvakidašnji potez o kojem i danas svi bruje kada joj je prepisao vrednu porodičnu imovinu.

Pevačica Danijela Martinović već duže vreme uživa u harmoničnoj vezi sa bivšim policijskim inspektorom. Par je nedavno započeo zajednički život, pa se pevačica iz svog stana u zagrebačkom naselju Bundek preselila u kuću u mestu Štakorovec blizu Dugog Sela, na samo dvadesetak minuta vožnje od Zagreba.

Poklonio joj imanje i pejntbol park

Njihova ljubavna priča nedavno je krunisana neverovatnim gestom, pošto je Plavić odlučio da svojoj izabranici potpuno besplatno prepiše luksuznu nekretninu.

U pitanju je imanje ukupne površine od čak 1.269 metara kvadratnih. Sama kuća ima 94 kvadrata, dok se prostrano dvorište prostire na 1.051 kvadrat, a na ovoj adresi nalazi se i popularni pejntbol zabavni park. Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste ugovor o poklonu. Josip je ovu vrednu imovinu prepisao Danijeli, ali se tom prilikom potpuno odrekao prava doživotnog korišćenja (izdržavanja), te je tako zakonski ostao "bez krova nad glavom".

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

Ljubavna priča ovog para počela je nesvakidašnje 2023. godine, kada je Danijelina advokatica podnela prijavu zbog krađe identiteta preko interneta, a slučaj je bio dodeljen upravo inspektoru Plaviću. Inače, Plavić je pre oko dve godine napustio posao u policiji i vratio se muzici, te sada svira u bendu "Iznad zakona".

Pevačica, koja je sa Petrom Grašom provela 24 godine pre raskida, ne krije koliko je ispunjena u novom poglavlju. Prisećajući se prvog susreta sa Josipom, Danijela je ispričala:

1/5 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Story.hr, Goran Čizmešija, Printscreen, Vision Paintball zabavni park

"Iako je razgovor bio služben, a situacija u kojoj sam se našla meni potpuno nepoznata, odisao je staloženošću i mirom. Na samom kraju razgovora, umesto "doviđenja", rekao mi je: "Neka vas prati osmeh." Odmah sam znala da je reč o posebnoj osobi. Josip je čvrsto usidren, kod njega nema tenzija, uvek pronađe način i svemu pristupa temeljno. Josip i ja smo više od lepog para. Ali po pitanju privatnog života nisam baš vična pričanju, ali zaista sam izuzetno srećna."

Da im zajednički život prija i da su maksimalno posvećeni uređenju novog doma u Štakorovcu, potvrdila je pevačica:

"Josip je moja luka. Našoj se kućici veoma radujem jer je već sad doživljavam kao našu oazu. Puno je detalja vezanih za kuću kojima smo posvećeni i zahvalna sam što smo okupili tim ljudi koji predano radi na izgradnji našeg doma."