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Fotograf i reditelj muzičkih spotova Dejan Milićević otvorio je dušu i ispričao detalje jednog od najtežih iskustava u životu, kada je zbog preopterećenosti poslom doživeo privremeni gubitak pamćenja.

Završio u bolnici

Usled intenzivnog rada i konstantnog izlaganja velikoj količini vizuelnih informacija, Milićević se suočio sa stanjem koje ga je iznenada odvojilo od dela sopstvenih sećanja, a čak 12 sati njegovog života zauvek je ostalo izbrisano iz pamćenja.

1/7 Vidi galeriju Dejan Milićević Foto: Printskrin / You Tube, Kurir TV, Kurir Televizija

- Imao sam TGA sindrom i tad zauvek izgubio sećanje na 12 sati života koji mi se više nikada neće vratiti. Tih 12 sati jednostavno se izbrisalo iz mog mozga... Zaglavio sam u bolnici "Sveti Sava" - ispričao je Dejan, prenosi Blic.

Kako je objasnio, do ovog zdravstvenog problema došlo je nakon dugotrajnog i intenzivnog rada, tokom kojeg je njegov mozak neprekidno obrađivao veliki broj fotografija i snimaka. Posao kojim se bavi zahteva veliku koncentraciju, preciznost i posvećenost detaljima, a Dejan je u jednom trenutku, kako navodi, došao do granice izdržljivosti.

Preopterećenost poslom ga je dovela do granice!

- Bilo je to prezasićenje mozga vizuelnim informacijama. Mozak mi je konstantno procesuirao fotografije koje sam radio i sređivao - objasnio je fotograf.

Prvi znaci da nešto nije u redu pojavili su se kada je izašao na ulicu i pozvao svog montažera, želeći da proveri kada će zajedno raditi. Međutim, razgovor koji je usledio izazvao je zabrinutost, jer Dejan nije delovao kao inače. Njegov sagovornik odmah je primetio da nešto nije u redu, a situacija je postajala sve ozbiljnija kada je shvatio da Milićević ima problem sa pamćenjem.

1/5 Vidi galeriju Dejan Milićević Foto: Printscreen, Kurir Televizija

- Pitao me je gde sam, pa me je uputio da odem kod mame i rekao da će on doći po mene. Ušao sam kod mame u stan, seo na kauč i rekao: "Hajde, pomozi mi, ne mogu ničega da se setim" - prepričao je Dejan dramatične trenutke.

Njegov montažer ubrzo je stigao i odvezao ga najpre u Urgentni centar, a potom u bolnicu "Sveti Sava", gde je upućen na dalje preglede i dijagnostiku. Iako, prema sopstvenom priznanju, nije želeo da ostane u bolnici, lekari su insistirali na tome da ga zadrže kako bi obavili sve neophodne analize i utvrdili šta se dogodilo.

- U novinama je osvanulo da sam doživeo četiri moždana udara. Da, ležao sam na odeljenju za moždane udare, ali zbog ispitivanja i pregleda koja sam morao da imam, a koja imaju i ljudi koji su doživeli moždane udare - objasnio je Milićević.