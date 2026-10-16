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Nekedašnji učesnik rijalitija Bora Santana otvoreno je progovorio o ulasku u rijaliti, aktuelnim temama iz Bele kuće, ali se pohvalio i novom devojkom.

- Imam devojku sa kojom se viđam i zove se Milica, možda zato još javno nismo zajedno. To je neka slučajnost, sada sarađujem sa Comarom i velika šefica je Milica, a Milica mi se i pokojna baba zvala, ali većinom je tu neka sreća. Svakoj Milici sam želeo dobro, a neka mi je tako vratila, dok neka i ne. Viđamo se već mesec dana, ali neću još da je otkrivam i kačim slike. Znamo se dugo, srećan sam i ispunjen sam u svakom smislu – sa osmehom je rekao Bora za "Blic".

1/9 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Pritnscreen

O odnosu sa Sanjom Grujić

Goruća tema u desetoj sezoni “Elite“ jeste i odnos između Marka Stefanovića i Sanje Grujić, a Bora je jedan od aktera ove priče i navodi se kao krivac zbog kog je došlo do raskida.

- Sanja i ja jesmo proveli vreme na žurki i ona je meni rekla da je raskinula i da me njena mama gotivi. Viđali smo se kad ja nisam bio sa bivšom suprugom Milicom i kad sam bio u periodu raskida pre pet godina. Bili smo mesec dana zajedno i to je njoj izletelo na “Elitoviziji“. Nisam slutio da li je namerno to radila, prošetala je ona mene za ruku na žurki, ali ja njega nisam ni video. Nisam taj tip da pravim nekog ljubomornim. Muvali se jesmo, ali ostalo ne. On svašta priča i sutra da sam učesnik tako bi me isprovocirali, probudili u meni najgore i onda me prijavljuju u policiju i zovu sud, kao da sam kriminalac. Jasno mi je da provocira mene kroz pesmu, ali ja sam uvek imao najlepše devojke. Ljubomoran je i ja sam mu rak rana i kad bih ušao imali bi problem, a ja to vremenom ne mogu da izdržim – iskren je bio Bora, a onda otkrio da već vidi ko će pobediti u rijalitiju.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

"Anđeli već mogu da čestitam pobedu"

- Sa Carem bih se posvađao zbog Filipa Đukića i uz njega sam i dajem mu podršku i tako će biti do kraja života. Filip Car ga je baš ponižavao i to mi je jako teško palo i Laura je za Filipa Đukića i oni su se našli. Anđela je odlična i po ovome već mogu da joj čestitam pobedu i biće mi drago, a već joj je put otvoren do finala, a Aneli šta je uradila sebi ne gine joj ni deseto mesto.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

U prethodnoj sezoni rijalitija, Borina ljubavna romansa sa Anastasijom bila je izuzetno turbulentna, a na društvenim mrežama nedavno su se pojavili i navodi da je ona bila u drugom stanju, što Bori nije poznato.

"Voleo bih da dobijem dete"

- Ona je super devojka i lupetaju na mrežama. Ona je vrckasta i nismo jedno za drugo, ali neću ništa loše reći za nju. Treba da nađe mladića koji je za nju, nisam ja za nju iako sam se bio zaljubio. Pričaju da sam je udario, to nije istina. Čuo sam se sa njenim ocem i sestrama i nikakav problem sa njima nemam, a ni sa njom i želim joj sve najbolje. Pričaju da je bila trudna, ni to ne znam, voleo bih da dobijem dete pa neka je i vanbračno – iskren je bio on.

O ulasku u "Elitu 10"

Bora je, izneđu ostalog, istakao da do kraja godine ne planira da uđe u Belu kuću, a postoji i glavni razlog za to.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana prvi put o razlazu sa Milicom Foto: printscreen/Youtube/Balkanska veselja

- Meni su uvek vrata otvorena za “Elitu 10“, ali mi se desila situacija sa ocem i još uvek ne mogu da verujem da mi je otac preminuo. Dosta godina sam proveo u rijalitiju, nisam ga toliko viđao i nemam osećaj da ga nema. Imam osećaj kao da je u inostranstvu i Veliki šef je imao razumevanja i rekao mi da sačekam, pa postoji mogućnost, a na televiziji dobijam unapređenje, a svi su pričali da ću dobiti otkaz. Do nove godine sigurno neću ući u “Elitu 10“, a posle ćemo videti i ako Željko kaže “Santana, sve smo rešili, potreban si“, onda ću i ispoštovati – podvukao je Bora na kraju razgovora za pomenuti medij.

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