ASTRONUMEROLOG PREDVIĐA NATAŠI BEKVALAC: Imaće četvrti brak i rodiće muško dete

Nataša Bekvalac imaće i četvrti brak. Ona i nakon skandala s trećim mužem Lukom Lazukićem neće izgubiti veru u ovu instituciju, pa će se ponovo udati.



Ova tvrdi Ružica Kralj Matić, astronumerolog, koja je pevačici uradila natalnu kartu. Ona otkriva da će pevačica dobiti na sudu supruga Luku Lazukića i dokazati da je nad njom izvršio porodično nasilje za koje ga optužuje i zbog čega se razvodi od njega nakon samo sedam meseci braka.

- Kad su svi govorili da će Natašin i Lukin brak večno trajati, jedina sam tvrdila da od toga nema ništa! Govorila sam da ona mora dobiti još jedno dete jer je to neka karmička veza koja može da traje samo na neko određeno vreme, u periodu od godinu do tri godine. To je samo otplaćivanje nekih njihovih dugova jer su oboje jake ličnosti, što bi se reklo „Udario tuk na luk“ - kaže na početku razgovora Ružica i nastavlja:

- Što se tiče njihovog odnosa, tu se ne zna ko će koga da nadmudri i pobedi. Nisu uopšte idealni partneri, tačnije, dve su krajnosti. Oni nisu smeli da potpišu papir jer od trenutka kad su to učinili, njihov odnos je počeo da se raspada. Njen horoskop, inače, donosi to da kad god potpiše papir, stvara sebi problem. Tek će između nje i Luke biti svega i svačega, ovo je tek početak. Međutim, Nataša će izaći kao pobednik jer su joj zvezde opet naklonjene - kaže Ružica i ističe da Natašu prava sreća čeka tek za pet godina.

- Ovo nije kraj. Kod Nataše može da se desi još nekoliko brakova, ali će ona naći sreću između svoje 42. i 45. godine i rodiće muško dete. Taj brak može trajati dokle god ona bude želela, a može i pući samo ako ona to prekine. To je samo njena odluka. Budući partner će biti ludo zaljubljen u nju i jako će je voleti. Taj odnos može da traje osam godina, ali ako se uda u crkvi, a ne u opštini, može biti za ceo život - kaže Matićeva i dodaje:

- Do svog rođendana je u Vagi i otplaćuje karmičke dugove prema svim svojim muškarcima i s tom nekom karmom završava prema muškarcima. Tek tada će joj biti lakše u ljubavi. Ona brzo prevazilazi stvari i ide dalje.

Kurir / M. D.

